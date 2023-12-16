Що купити для святкового образу, щоб носити потім у повсякденному житті: поради стиліста

Як правильно створити новорічний образ

"Я не хочу купувати річ на один раз!" - це перше, що мені кажуть клієнти, коли мова заходить про святкові образи. І я з ними повністю згодна. Тому пропоную список речей, які створять вам святковий образ і які ви точно зможете вписати у свої буденні образи", - пише стилістка.

Речі яскравого насиченого червоного кольору

"Такий відтінок - один з головних трендів сезону. Наприклад, червоний светр - додайте атласну спідницю, яскравий макіяж та зачіску і маєте святковий образ. А з джинсами та чоботами маємо гарний акцент для буденного образу", - пояснює Шевченко.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Одяг кольору металік

"Так само можна бавитись з кольором металік. Ще один тренд сезону, який в самому розпалі. Але якщо червоний - це класика, яка стала трендом, то металік скоріше за все скоро згасне. Тому, якщо було бажання включити цей тренд в гардероб - святкові образи те, що треба", - каже експерт.

За її словами, светр, штани, спідниця - точно стануть гарним акцентом і потім їх можна додати в буденні образи.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Речі з атласу

"Ця глянцева тканина при правильній стилізації має дуже високий рівень святковості. Чорна сорочка з атласу навіть в компанії джинсів, але з обʼємними прикрасами та гарним макіяжем створить небанальний святковий лук. Тим паче у більшості з нас є білизняні сукні, атласні спідниці з минулих сезонів. Зараз їх можна застилізувати", - говорить Шевченко.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Мереживо

Ще одна фактура, яка додає образам святковості і яку потім легко вписати у щоденні образи - це мереживо.

"Найпростіше взяти мереживний топ, особливо якщо мереживо поєднано з атласом, шовком чи будь-якою глянцевою фактурою. В буденних образах в поєднанні з джинсами, штанами та піджаком така річ додасть вам елегантності та жіночності", - каже стиліст.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Нестандартні фактури

Шевченко також радить приглянутись до нестандартних фактур - светра з обʼємним плетенням, худі з бахромою, сорочки з виразними оборками. Такі акцентні речі гарно виглядають у святкових образах.

"І якщо ви давно хотіли спробувати щось незвичне, то це можливість отримати святковий образ і щось нестандартне у свій гардероб. А далі носіть по формулі - 1 акцент, а все інше база", - радить Шевченко.