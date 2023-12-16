Що купити для святкового образу, щоб носити потім у повсякденному житті: поради стиліста

Образ на новорічну ніч має бути має бути вишуканим та яскравим. Дуже часто купуючи якусь ефектну ексклюзивну річ на свята, потім нема куди її носити у повсякденному житті, тому вона кілька сезонів просто чекає свого нового зоряного часу, аж поки не виходить із моди. Але якщо грамотно підійти до створення святкового образу, то потім ці речі можна носити і в буденності.

Про те, як вибрати святковий образ, щоб носити цей одяг потім, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Як правильно створити новорічний образ

"Я не хочу купувати річ на один раз!" - це перше, що мені кажуть клієнти, коли мова заходить про святкові образи. І я з ними повністю згодна. Тому пропоную список речей, які створять вам святковий образ і які ви точно зможете вписати у свої буденні образи", - пише стилістка.

Речі яскравого насиченого червоного кольору

"Такий відтінок - один з головних трендів сезону. Наприклад, червоний светр - додайте атласну спідницю, яскравий макіяж та зачіску і маєте святковий образ. А з джинсами та чоботами маємо гарний акцент для буденного образу", - пояснює Шевченко.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Одяг кольору металік

"Так само можна бавитись з кольором металік. Ще один тренд сезону, який в самому розпалі. Але якщо червоний - це класика, яка стала трендом, то металік скоріше за все скоро згасне. Тому, якщо було бажання включити цей тренд в гардероб - святкові образи те, що треба", - каже експерт.

За її словами, светр, штани, спідниця - точно стануть гарним акцентом і потім їх можна додати в буденні образи.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Речі з атласу

"Ця глянцева тканина при правильній стилізації має дуже високий рівень святковості. Чорна сорочка з атласу навіть в компанії джинсів, але з обʼємними прикрасами та гарним макіяжем створить небанальний святковий лук. Тим паче у більшості з нас є білизняні сукні, атласні спідниці з минулих сезонів. Зараз їх можна застилізувати", - говорить Шевченко.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Мереживо

Ще одна фактура, яка додає образам святковості і яку потім легко вписати у щоденні образи - це мереживо.

"Найпростіше взяти мереживний топ, особливо якщо мереживо поєднано з атласом, шовком чи будь-якою глянцевою фактурою. В буденних образах в поєднанні з джинсами, штанами та піджаком така річ додасть вам елегантності та жіночності", - каже стиліст.

Варіанти стильної комбінації одягу (фото: Instagram/purpur.stylist)

Нестандартні фактури

Шевченко також радить приглянутись до нестандартних фактур - светра з обʼємним плетенням, худі з бахромою, сорочки з виразними оборками. Такі акцентні речі гарно виглядають у святкових образах.

"І якщо ви давно хотіли спробувати щось незвичне, то це можливість отримати святковий образ і щось нестандартне у свій гардероб. А далі носіть по формулі - 1 акцент, а все інше база", - радить Шевченко.