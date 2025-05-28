Що купити на Книжковому Арсеналі: 5 книжок, які не можна оминути

Київ готується до однієї з найочікуваніших культурних подій року - з 29 травня по 1 червня Мистецький Арсенал прийматиме тринадцятий Книжковий Арсенал. Цей книжковий фестиваль уже давно став головною літературною платформою країни, де зустрічаються письменники, читачі, видавці, перекладачі та художники.

РБК-Україна (проект Styler) разом з національною книжковою платформою Yakaboo підготували добірку найгарячіших літературних новинок цієї весни - від гучних дебютів до міжнародних бестселерів, які вже потрапляють у топи читацьких списків.

У світі, де боги повертаються, герої мають об’єднатися, щоб протистояти новій темряві. Орка шукає викраденого сина, Елвар веде Грізних у бою, Варґ знаходить свободу в пригодах.

Обкладинка книги "Голод Богів"

Це кінематографічне фентезі, натхненне скандинавськими легендами, і продовження трилогії "Закляті кров’ю" з епічними битвами, магією й міфічними істотами.

Щира й відверта проза про те, як повідомлення в месенджері може перевернути життя. Героїня книги шукає себе через спогади, розмови, тілесність - і пробує знайти нову правду про себе.

Обкладинка книги "Насіння кмину"

Це дебютний роман художниці й письменниці Христини Лукащук, що вже встиг викликати чимало обговорень. Для всіх, хто не боїться бути чесним із собою.

Одна з найвідоміших книг болгарського лауреата Міжнародного Букера. Фрагментарна й глибока історія про розпад і самотність, що перетворюється на колекцію історій.

Обкладинка книги "Природний роман"

Після виходу ця книжка змінила уявлення про балканську прозу і досі вражає формою та щирістю. Вона ідеально підійде для читачів, які люблять неочевидне.

Перша в українській художній літературі книжка про розлади харчової поведінки. В основі - історія Варі, яка виростає без тепла в родині й знаходить "любов" у їжі.

Обкладинка книги "За маму, за тата"

Роман є частиною авторського циклу про материнство й глибоку травму. Він навіть рекомендований психологами як текст, що відкриває важливу розмову.

Світовий бестселер, що ліг в основу оскароносного фільму Романа Поланського. Мемуари про життя у Варшавському гетто, втрату всієї родини й несподіваний порятунок через музику.

Обкладинка книги "Піаніст"

"Піаніст" названо однією з найкращих книг року за версією Los Angeles Times, бо це "документ епохи й заклик пам’ятати".