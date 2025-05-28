Що купити на Книжковому Арсеналі: 5 книжок, які не можна оминути
Київ готується до однієї з найочікуваніших культурних подій року - з 29 травня по 1 червня Мистецький Арсенал прийматиме тринадцятий Книжковий Арсенал. Цей книжковий фестиваль уже давно став головною літературною платформою країни, де зустрічаються письменники, читачі, видавці, перекладачі та художники.
РБК-Україна (проект Styler) разом з національною книжковою платформою Yakaboo підготували добірку найгарячіших літературних новинок цієї весни - від гучних дебютів до міжнародних бестселерів, які вже потрапляють у топи читацьких списків.
Голод Богів (Джон Ґвінн)
У світі, де боги повертаються, герої мають об’єднатися, щоб протистояти новій темряві. Орка шукає викраденого сина, Елвар веде Грізних у бою, Варґ знаходить свободу в пригодах.
Обкладинка книги "Голод Богів"
Це кінематографічне фентезі, натхненне скандинавськими легендами, і продовження трилогії "Закляті кров’ю" з епічними битвами, магією й міфічними істотами.
Насіння кмину (Христина Лукащук)
Щира й відверта проза про те, як повідомлення в месенджері може перевернути життя. Героїня книги шукає себе через спогади, розмови, тілесність - і пробує знайти нову правду про себе.
Обкладинка книги "Насіння кмину"
Це дебютний роман художниці й письменниці Христини Лукащук, що вже встиг викликати чимало обговорень. Для всіх, хто не боїться бути чесним із собою.
Природний роман (Ґеорґі Ґосподінов)
Одна з найвідоміших книг болгарського лауреата Міжнародного Букера. Фрагментарна й глибока історія про розпад і самотність, що перетворюється на колекцію історій.
Обкладинка книги "Природний роман"
Після виходу ця книжка змінила уявлення про балканську прозу і досі вражає формою та щирістю. Вона ідеально підійде для читачів, які люблять неочевидне.
За маму, за тата (Каріна Саварина)
Перша в українській художній літературі книжка про розлади харчової поведінки. В основі - історія Варі, яка виростає без тепла в родині й знаходить "любов" у їжі.
Обкладинка книги "За маму, за тата"
Роман є частиною авторського циклу про материнство й глибоку травму. Він навіть рекомендований психологами як текст, що відкриває важливу розмову.
Піаніст. Надзвичайна історія виживання (Владислав Шпільман)
Світовий бестселер, що ліг в основу оскароносного фільму Романа Поланського. Мемуари про життя у Варшавському гетто, втрату всієї родини й несподіваний порятунок через музику.
Обкладинка книги "Піаніст"
"Піаніст" названо однією з найкращих книг року за версією Los Angeles Times, бо це "документ епохи й заклик пам’ятати".
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