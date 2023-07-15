Що категорично не можна перевозити через кордон: збережіть цей перелік

Під час війни українці стали частіше перетинати кордони з сусідніми державами, адже там можуть проживати їхні сім'ї, навчатися чи працювати діти. Для таких випадків потрібно знати, що можна та що заборонено перевозити через кордон.
Переліком речей і товарів поділилися на сайті Державної митної служби України.
Запам'ятайте цей список
Їжа
сало та ковбаси
сир, молоко та кисломолочні продукти
свіже м'ясо
понад 20 кілограмів риби та 125 грамів осетрової ікри. Для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл.
Ліки
ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування
потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря
ліки, об'ємом понад 500 мл
Зброя, отрута та культурні пам'ятки
холодну, пневматичну й вогнепальну зброю та аксесуари до неї
вибухові речовини й газові балончики
токсичні й отруйні речовини
побутову техніку (понад одну штуку)
мінерали, які є народним надбанням
рослини й тварини, які зникають
пам'ятки культури без відповідного дозволу
техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням
матеріали, які закликають до расизму чи насильства
зброю та боєприпаси
наркотичні й психотропні речовини
сильнодійні отруйні, радіоактивні, вибухові речовини
твори мистецтва, культурні й історичні цінності
анульовані цінні папери
речі, які експортують з порушенням інтелектуальної власності
Алкоголь і тютюн
міцні алкогольні напої - максимум один літр на людину
напої міцністю менше ніж 22,3% - максимум два літри на людину
пиво - до 16 літрів
вино, окрім ігристого - до чотирьох літрів
дві відкриті пачки сигарет
сигари - максимум 10 штук
рідини для куріння електронних сигарет - до 10 мл
Зауважте, що ці товари дозволено перевозити особам старшим за 21 рік.
Що можна ввозити до України з-за кордону
Ось перелік цих речей і товарів:
особистий одяг, білизна та взуття, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні
речі особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, яка забезпечує потреби однієї особи на період поїздки
особисті прикраси, у тому числі виготовлені з дорогоцінних металів та каміння
звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски
вироби медичного призначення для індивідуального користування, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини та контролю
індивідуальне письмове та канцелярське приладдя
музичні інструменти
стільникові телефони
переносні персональні комп'ютери, а також обладнання до них