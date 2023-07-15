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Що категорично не можна перевозити через кордон: збережіть цей перелік

Що не можна возити через кордон (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Під час війни українці стали частіше перетинати кордони з сусідніми державами, адже там можуть проживати їхні сім'ї, навчатися чи працювати діти. Для таких випадків потрібно знати, що можна та що заборонено перевозити через кордон.

Переліком речей і товарів поділилися на сайті Державної митної служби України.

Запам'ятайте цей список

Їжа

  • сало та ковбаси
  • сир, молоко та кисломолочні продукти
  • свіже м'ясо
  • понад 20 кілограмів риби та 125 грамів осетрової ікри. Для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Ліки

  • ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування
  • потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря
  • ліки, об'ємом понад 500 мл

Зброя, отрута та культурні пам'ятки

  • холодну, пневматичну й вогнепальну зброю та аксесуари до неї
  • вибухові речовини й газові балончики
  • токсичні й отруйні речовини
  • побутову техніку (понад одну штуку)
  • мінерали, які є народним надбанням
  • рослини й тварини, які зникають
  • пам'ятки культури без відповідного дозволу
  • техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням
  • матеріали, які закликають до расизму чи насильства
  • зброю та боєприпаси
  • наркотичні й психотропні речовини
  • сильнодійні отруйні, радіоактивні, вибухові речовини
  • твори мистецтва, культурні й історичні цінності
  • анульовані цінні папери
  • речі, які експортують з порушенням інтелектуальної власності

Алкоголь і тютюн

  • міцні алкогольні напої - максимум один літр на людину
  • напої міцністю менше ніж 22,3% - максимум два літри на людину
  • пиво - до 16 літрів
  • вино, окрім ігристого - до чотирьох літрів
  • дві відкриті пачки сигарет
  • сигари - максимум 10 штук
  • рідини для куріння електронних сигарет - до 10 мл

Зауважте, що ці товари дозволено перевозити особам старшим за 21 рік.

Що можна ввозити до України з-за кордону

Ось перелік цих речей і товарів:

  • особистий одяг, білизна та взуття, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні
  • речі особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, яка забезпечує потреби однієї особи на період поїздки
  • особисті прикраси, у тому числі виготовлені з дорогоцінних металів та каміння
  • звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски
  • вироби медичного призначення для індивідуального користування, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини та контролю
  • індивідуальне письмове та канцелярське приладдя
  • музичні інструменти
  • стільникові телефони
  • переносні персональні комп'ютери, а також обладнання до них
  • спортивне спорядження

Раніше ми писали, як вивезти на навчання за кордон дитину під час війни.

Читайте також, чому на українсько-польському кордоні утворюються великі черги.

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