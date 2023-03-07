Що далі буде з цінами на цибулю? Експерт шокував прогнозом

Що буде з цінами на цибулю далі?

Експерт повідомив, що ціна на цибулю зростає навіть незважаючи на те, що її імпорт у лютому зріс у 2,5 раза порівняно із січнем.

Зазначається, що наприкінці весни попит на ринку зменшуватиметься. Адже цибуля вже зростатиме на дачних ділянках. Відповідно, це вплине на ціну.

"Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Тож, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю продукцію буде на початок травня точно", – повідомив Гопка.

Скільки коштує зараз цибуля в Україні

Так, відпускні ціни на цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), що в середньому на 18% дорожче за тиждень раніше.

Нині ціна на цибулю в Україні в середньому вже в 4 рази вища, ніж торік у цей же час. Нині ціна на цибулю рекордна з 1991 року.