Що буде з цінами на кавуни у серпні, і де зараз купити найдешевші

В Україні зараз розпочався сезон кавунів, але ціни на них залишаються "кусючими".
Подорожчають чи подешевшають баштанні у серпні розповіла науковий співробітник Інна Сало, пише "24 канал".
Експерт нагадала, що до 93% кавунів в Україні вирощували приватні господарства, а це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу.
На Херсонщині всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів - до 150 тисяч тонн.
"Це значна частка, яка може компенсуватися при формуванні товарної пропозиції на кошти імпортних поставок", - зазначила Інна.
За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 гривень за кілограм.
Зазначимо, що зараз кавуни у супермаркетах України стартують від 24,95 гривень за кілограм. Таку ціну можна знайти у супермаркеті АТБ. Зазначимо, що ці кавуни вирощені в Україні - не імпортні.
У Novus за солодкі плоди просять 27,99 гривень за кілограм.
У "Сільпо" зараз діє акційна ціна на кавуни - 23.90 гривень за кілограм. Але така вартість актуальна лише до 9 серпня.
Зазначимо, що на продуктових розкладках, наприклад, у Києві, ціна на цю ягоду стартує від 30 гривень.
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