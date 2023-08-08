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Що буде з цінами на кавуни у серпні, і де зараз купити найдешевші

Фото: Що буде з цінами на кавуни в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз розпочався сезон кавунів, але ціни на них залишаються "кусючими".

Подорожчають чи подешевшають баштанні у серпні розповіла науковий співробітник Інна Сало, пише "24 канал".

Які ціни на кавуни будуть у серпні

Експерт нагадала, що до 93% кавунів в Україні вирощували приватні господарства, а це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу.

На Херсонщині всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів - до 150 тисяч тонн.

"Це значна частка, яка може компенсуватися при формуванні товарної пропозиції на кошти імпортних поставок", - зазначила Інна.

За прогнозними розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни у серпні становитиме в середньому близько 30 гривень за кілограм.

Скільки зараз коштують кавуни

Зазначимо, що зараз кавуни у супермаркетах України стартують від 24,95 гривень за кілограм. Таку ціну можна знайти у супермаркеті АТБ. Зазначимо, що ці кавуни вирощені в Україні - не імпортні.

Ціни на кавуни в АТБ

У Novus за солодкі плоди просять 27,99 гривень за кілограм.

Ціна на кавуни Novus

У "Сільпо" зараз діє акційна ціна на кавуни - 23.90 гривень за кілограм. Але така вартість актуальна лише до 9 серпня.

Ціна на кавуни у "Сільпо"

 

Зазначимо, що на продуктових розкладках, наприклад, у Києві, ціна на цю ягоду стартує від 30 гривень.

Читайте також, чому вам потрібно їсти кавун.

До речі, кулінар розкрила "неприємну правду" про кавуни, про яку мовчать продавці.

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кавунціни в Україні