Що буде з TikTok, якщо його купить Ілон Маск: можливі сценарії

У світі соціальних мереж назріває новий поворот: за повідомленнями джерел, влада Китаю обговорює можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску . Цей крок може кардинально змінити популярну платформу, якщо угода відбудеться.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сценарії чекають на соцмережу після можливої угоди.

Модерація контенту

Пом'якшення обмежень

Маск називає себе прихильником "абсолютної свободи слова", що може призвести до значного скасування поточних правил модерації контенту в TikTok. Це може спричинити зростання кількості дезінформації, хейтспічу, графічного контенту та інших потенційно шкідливих матеріалів.

Скорочення персоналу

За аналогією з масовими звільненнями у (X) Twitter, TikTok може скоротити команди модерації контенту, що лише посилить поширення небажаного контенту.

Упор на контекст замість видалення

Маск виступає за додавання пояснень або міток до спірного контенту замість його видалення. Такий підхід може бути впроваджений у TikTok і викликати суперечки про те, що вважається шкідливим контентом.

Алгоритм і рекомендації контенту

Прозорість алгоритму (можливо)

Алгоритм TikTok залишається закритим і непрозорим, але Маск може впровадити більше відкритості в цей процес. Це дасть змогу користувачам зрозуміти, як контент потрапляє в рекомендації на вкладці "Рекомендації" (For You).

Пріоритет певних типів контенту

Маск може змінити алгоритм, щоб він просував певні види контенту - наприклад, довші відео, платні публікації або пости від перевірених користувачів (якщо буде впроваджено систему верифікації). Це може знизити популярність коротких відео, які складають основу TikTok.

Зміна сигналів взаємодії

Алгоритм TikTok враховує лайки, коментарі, репости і час перегляду для персоналізації стрічки. Маск може впровадити нові сигнали або змінити вагу наявних, що призведе до непередбачуваних змін у рекомендаціях контенту.

Китайський застосунок RedNote набирає популярності на тлі потенційної заборони TikTok у США (фото: Daily Jang)

Монетизація і дохід

Платна верифікація та підписки

Наслідуючи модель X (колишнього Twitter), TikTok може запровадити платну верифікацію або підписки з доступом до преміум-функцій - наприклад, підвищеної видимості контенту, ексклюзивних публікацій або зменшеної кількості реклами. Це може створити систему з двома рівнями, де автори, які не мають підписки, опиняться в невигідному становищі.

Зміна фондів підтримки авторів

Програми монетизації для творців контенту можуть бути переглянуті: зміняться ставки виплат, критерії участі та можуть з'явитися нові моделі розподілу доходів.

Посилення фокусу на комерцію

Маск може посилити акцент на функції покупок у TikTok, перетворюючи платформу на більш прямий канал для продажів.

Байдена закликали продовжити термін для продажу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі (фото: Getty Images)

Конфіденційність даних

Невизначеність у питаннях обробки даних

У Маска немає чіткої позиції з питань конфіденційності даних, що викликає побоювання з приводу змін у політиці збору, зберігання і використання даних TikTok.

Підвищене передавання даних

З огляду на те, що інші компанії Маска, як-от Tesla і SpaceX, збирають велику кількість даних, існує ризик збільшення обміну даними між цими компаніями і TikTok, що може посилити проблеми з конфіденційністю.

Корпоративна культура та операції

Масові звільнення та реструктуризація

Як це було у випадку з Twitter, купівля TikTok Маском може призвести до значних скорочень штату і перебудови структури компанії, що позначиться на її стабільності та розвитку.

Зміна корпоративної культури

Стиль управління Маска відомий своєю вимогливістю і нестандартним підходом. Це може призвести до серйозних змін у культурі компанії і вплинути на моральний дух співробітників та їхню продуктивність.

У березні 2023 року в США відбувся протест проти заборони TikTok (фото: @RepBowman/X(Twitter))

Геополітичні наслідки

Зниження тиску з боку західних урядів

Перехід TikTok у руки Маска може зменшити політичний тиск, пов'язаний із китайською власністю платформи.

Збільшення напруженості з Китаєм

Залежно від політики і публічних заяв Маска угода може загострити відносини між США і Китаєм.