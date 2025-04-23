Що буде, якщо прийняти прострочені ліки: несподівана правда, яку мало хто знає

Чи можна приймати ліки, якщо вони прострочені?

Медики та фармацевти мають чітку позицію - використання ліків після закінчення терміну придатності несе значні ризики і є небажаним.

Термін придатності лікарського засобу - це не просто формальність. Це період, протягом якого фармацевтична компанія-виробник гарантує безпеку та ефективність препарату за умови його правильного зберігання. Після закінчення цього терміну хімічна стабільність діючих речовин може змінюватися, і передбачити наслідки такого прийому стає неможливо.

Основні ризики прийому прострочених ліків:

Втрата ефективності

Найпоширеніший наслідок – ліки просто перестають діяти належним чином. Діюча речовина може руйнуватися або змінювати свою структуру з часом, особливо під впливом неналежних умов зберігання (вологи, тепла, світла). У кращому випадку, випивши такий препарат, ви не отримаєте жодного лікувального ефекту, і захворювання буде прогресувати без належного лікування. Це особливо небезпечно у випадках серйозних станів, що потребують точного дозування та гарантованої дії ліків, наприклад, при лікуванні інфекцій антибіотиками, контролі артеріального тиску чи рівня цукру в крові. Неефективні антибіотики, до речі, можуть сприяти розвитку антибіотикорезистентності у бактерій.

Утворення токсичних речовин

У деяких випадках хімічні сполуки в прострочених ліках можуть розпадатися, утворюючи нові, potentially токсичні речовини. Ці продукти розпаду можуть викликати непередбачувані побічні реакції, отруєння або навіть завдати серйозної шкоди внутрішнім органам. Хоча це стосується не всіх препаратів, ризик існує, і він зростає з часом після закінчення терміну придатності.

Бактеріальне забруднення

Особливо це стосується рідких форм ліків (сиропів, крапель, розчинів для ін'єкцій, мазей, кремів). З часом консерванти в таких препаратах можуть втрачати свою ефективність, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій, грибків чи інших мікроорганізмів. Використання забруднених ліків може призвести до інфекційних ускладнень, особливо при нанесенні на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки (очні або вушні краплі).

Непередбачувані побічні ефекти

Навіть якщо препарат не став токсичним, зміна його хімічного складу може вплинути на взаємодію з організмом та викликати побічні реакції, які не характерні для цього лікарського засобу в межах його терміну придатності.

Що кажуть дослідження?

Існують дослідження, які свідчать, що деякі ліки, особливо у твердих формах (таблетки, капсули) та за умови ідеального зберігання, можуть зберігати частину своєї ефективності навіть через кілька років після закінчення терміну придатності. Відомий дослідницький проєкт Shelf Life Extension Program (SLEP) у США, проведений для військових, показав, що термін придатності багатьох препаратів можна подовжити.

Однак ці дослідження стосуються переважно оригінальних упаковок, що зберігалися в контрольованих умовах, і не дають гарантії безпеки та ефективності для ліків з домашньої аптечки, умови зберігання в якій часто далекі від ідеальних. Волога у ванній кімнаті, перепади температури на кухні чи вплив прямих сонячних променів можуть значно прискорити процеси руйнування.