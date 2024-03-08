Ще одна хвороба атакує Європу. Вже померло 5 людей

Що відомо про хворобу

Перші випадки були зафіксовані ще у 2023 році, зараз їх кількість зросла. Від орнітозу вже померло 5 людей, 4 з них у Данії та один у Нідерландах.

Найбільше заражень зафіксовано у Австрії, Данії, Німеччині, Швеції, Нідерландах.

Як можна заразитися? Які симптоми?

Орнітоз ще називають хворобою папуг. Інфекція викликається бактерією Chlamydia psittaci. Заразитися можна від птахів, які вирощують на фермі, наприклад, від курей, а також від екзотичних птахів, яких утримують вдома: папуг, канарок і голубів.

Це часто трапляється під час очищення клітини від посліду або торкання птиці обличчям.

За даними ВООЗ, цією хворобою не можна заразитися ні при вживанні м'яса, ні від іншої людини.

Найпоширеніші симптоми: головний біль, біль у м'язах, сухий кашель, лихоманка, озноб. Захворювання можна вилікувати антибіотиками.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, люди зазвичай заражаються "папуговою лихоманкою", вдихаючи забруднений бактеріями пил від виділень заражених птахів. Також людина може захворіти після укусу інфікованого птаха. Передавання вірусу від людини до людини можливе, але зустрічається рідко.