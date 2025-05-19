Щасливі та невдалі дні цього тижня: астролог назвала всі небезпечні періоди

19 травня - день творчості

Несприятливий період для стоматологічних втручань. Сприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, початку навчання.

"Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана з винахідництвом і раціоналізаторством, державною та політичною діяльністю, наукою та дослідництвом, особливо у сферах техніки та механіки у будь-якій галузі - радіо- та телевізійної, електро- та електронної, авіаційної та космічної тощо. А також для людей зі світу мистецтва, зокрема літератури та музики, архітектури та живописі", - радить астролог.

20 травня - критичний день

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця.

"20 травня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Близнюків️", - наголосила Соловйова.

21 травня - вдалий час для нового

Несприятливий період для відвідування перукарні. Один з найсприятливіших днів травня для нових справ і важливих рішень, початку глобальних довготривалих проєктів, створення надійного фундаменту для подальшого розвитку, хірургічних і стоматологічних втручань, зачаття дитини, далеких подорожей.

На цей день можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів.

22 травня - вдалий день шанс

Несприятливий період для хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних покупок.

"Окрім періоду з 19:06 до 19:30 за київським часом - один з найсприятливіших днів травня для нових справ і важливих рішень, початку творчих проектів, юридичних справ, будівництва, хатніх справ", - наголосила астролог.

23 травня -

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, романтичних побачень.

Ефективно розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист. Велика ймовірність крадіжок, попередила Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові, платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"З 13:58, 23-го травня до 16:41, 24-го травня за київським часом Венера буде у королівському градусі Овну. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості", - наголосила астролог.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус в Овні наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою. Він символізує успішні починання та шляхетність", - наголосила вона.

24 травня - день важливих справ

Несприятливий період для стоматологічних втручань і відвідування перукарні. А до 14:46, наголосила експерт, сприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, оформлення важливих документів, далеких подорожей, романтичних побачень. Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці.

25 травня - день для вирішення конфліктів

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, зміни місця роботи або проживання, оформлення шлюбу. Можливі відвідування перукарні, початок перебудов і ремонту. День виходу з конфліктів, сприятливий для примирення.

"25-го травня Сатурн, планета мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми, робить інгресію до знаку Овен, де перебуватиме до 1 вересня 2025 року, коли через свою ретроградність знову повернеться до Риб", - пояснила астролог.