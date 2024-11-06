Шарон та хурма: дієтолог розповіла, в чому різниця та яка ягода корисніша

Яка різниця між шароном та хурмою

За словами експерта, такі ягоди - фаворит цього сезону.

Різниця між ними невелика, адже шарон і хурма має помаранчевий колір через каротиноїди. До того ж це чудове джерело клітковини і різних мікроелементів та вітамінів.

Шарон зазвичай великий, більше схожий на яблуко чи айву. Особливо слід знати про великий вміст заліза у ягодах.

"Тому дівчата, які мають ознаки анемії, будь ласка, їжте цей фрукт в сезон", - зазначила Самойленко.

В шароні трохи більше цукру і це відчувається по приємному солодкому смаку. В хурмі є така в'яжуча особливість, яка не всім подобається. Вміст цукрів там також великий, але трохи менший ніж в шароні.

Найкраще їсти ягоди щоденно в першій половині дня.

Важливо, що дуже тверді плоди, найімовірніше, недозрілі, а занадто м'які, які розтікаються в руках - перезрілі, хоча й дуже солодкі. Ідеально, коли під час натискання ви відчуваєте, як злегка здавлюєте хурму.

Кому не можна їсти хурму

Хурму заборонено їсти людям при спайках в кишківнику, а також закрепах. Також краще відмовитися від ягоди при панкреатиті.

Не рекомендується людям, схильним до повноти і швидкому набору зайвої ваги.

До того ж краще не їсти хурму при діабеті, бо в ній міститься велика кількість природних цукрів.

На порожній шлунок ягода буде впливати як сильний подразник. Якщо регулярно харчуватися хурмою на голодний шлунок, можна спровокувати розвиток виразки.

В особливо критичних ситуаціях хурма стає винуватицею такого небезпечного стану як непрохідність кишечнику.