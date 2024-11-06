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Шарон та хурма: дієтолог розповіла, в чому різниця та яка ягода корисніша

Середа 06 листопада 2024 11:35
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Шарон та хурма: дієтолог розповіла, в чому різниця та яка ягода корисніша Яка різниця між шароном та хурмою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Хурма має різні сорти, які можуть різнитися за зовнішнім виглядом та смаком. Окрім "традиційної" східної хурми, популярний ще шарон. Варто знати, яка різниця між ягодами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Яка різниця між шароном та хурмою

За словами експерта, такі ягоди - фаворит цього сезону.

Різниця між ними невелика, адже шарон і хурма має помаранчевий колір через каротиноїди. До того ж це чудове джерело клітковини і різних мікроелементів та вітамінів.

Шарон зазвичай великий, більше схожий на яблуко чи айву. Особливо слід знати про великий вміст заліза у ягодах.

"Тому дівчата, які мають ознаки анемії, будь ласка, їжте цей фрукт в сезон", - зазначила Самойленко.

В шароні трохи більше цукру і це відчувається по приємному солодкому смаку. В хурмі є така в'яжуча особливість, яка не всім подобається. Вміст цукрів там також великий, але трохи менший ніж в шароні.

Найкраще їсти ягоди щоденно в першій половині дня.

Важливо, що дуже тверді плоди, найімовірніше, недозрілі, а занадто м'які, які розтікаються в руках - перезрілі, хоча й дуже солодкі. Ідеально, коли під час натискання ви відчуваєте, як злегка здавлюєте хурму.

Кому не можна їсти хурму

Хурму заборонено їсти людям при спайках в кишківнику, а також закрепах. Також краще відмовитися від ягоди при панкреатиті.

Не рекомендується людям, схильним до повноти і швидкому набору зайвої ваги.

До того ж краще не їсти хурму при діабеті, бо в ній міститься велика кількість природних цукрів.

На порожній шлунок ягода буде впливати як сильний подразник. Якщо регулярно харчуватися хурмою на голодний шлунок, можна спровокувати розвиток виразки.

В особливо критичних ситуаціях хурма стає винуватицею такого небезпечного стану як непрохідність кишечнику.

Раніше ми повідомляли, як позбавити хурму терпкості.

Також ми писали, чи справді корисні сухофрукти та коли їх найкраще їсти.

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