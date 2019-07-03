Шарий попытался оправдаться за украинофобское видео, но у него не получилось

Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты на выборах в Раду. Украинцы возмущаются
Анатолий Шарий будет участвовать в парламентских выборах 21 июля со своей новосозданной партией. ЦИК уже зарегистрировал скандального блогера и пророссийского пропагандиста кандидатом в народные депутаты, что вызвало массу возмущения у украинцев.
В Киеве на Майдане Независимости 2 июня прошла акция протеста "Хватит терпеть" после соответствующего решения Центризбиркома. Люди недоумевают, как Шария могли включить в избирательную гонку, ведь кроме своих сомнительных высказываний на грани разжигания национальной вражды он не жил последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имел никаких шансов быть зарегистрированными.
Тем временем в сети напомнили, кто такой Шарий, и опубликовали архивное видео, в котором YouTube-блогер грубо и оскорбительно высказывается в адрес жителей Западной Украины, называя их "полукровками... четверокровками", и рассказывает, какой на самом деле он "украинец". (Предупреждаем, что в ролике присутствует нецензурная речь).
Видео: facebook.com/news24ukraine
Видео с заявлениями пропагандиста жестко раскритиковали в интернете. Пользователи сети просто "разнесли" блогера. В свою очередь Шарий попытался оправдаться за скандальные высказывания, но из этого ничего не вышло - блогера "засыпали" гневными комментариями и подчеркнули, что извиняться уже бесполезно.
Так, на вопрос Шария относительно опубликованного видео "Свежее ничего нет?" ему ответили, что и этого вполне достаточно...
Скрин комментариев
Кроме того, украинцы в комментариях под видео резко высказываются относительно Шария с его мнениями. В некоторых случаях даже звучат угрозы.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, Анатолий Шарий решил участвовать в парламентских выборах, чтобы "карать огнем и мечем" - кого именно блогер собирается карать, он уточнить не потрудился.
Также мы писали о том, что украинские политики запустили предвыборную агитацию, для которой снялись в голом виде.