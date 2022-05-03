Шарий из Испании жалуется на россиян: "тупоголовые свиньи"

Также блогер называет россиян тупоголовыми свиньями.

"Пишут, что мое последнее видео про бензин заблокировано в РФ. Если это правда, а масса комментаторов пишет, что это правда, то это самое смешное, что могло произойти с тупоголовыми свиньями, которым какой-то гениальный мудрец поручил надзирать над информационным пространством России. Жгите", - написал Шарий.

Как оказалось, цензура России заблокировала даже такого пророссийского блогера, как Шарий.

Напомним, что сейчас Шарий находится в Испании, где у него имеется купленній дом.