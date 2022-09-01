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Есть все шансы умереть: доктор рассказала про новый челлендж у детей с капсулами для стирки

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 11:01
Есть все шансы умереть: доктор рассказала про новый челлендж у детей с капсулами для стирки Врач предупредила об опасности детского челленджа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время среди подростков снова стал популярным так называемый pod challenge. Он состоит в том, чтобы попробовать на вкус капсулу для стирки и посмотреть, что же будет.

Врач патологоанатом из Львова Виктория Пьец сообщила о последствиях такого "увлечения" детей.

Что будет, если попробовать капсулу для стирки

  • Сначала будет отек слизистой губ, ротовой полости.
  • Дальше у Вас будет ожог пищевода. В составе капсул есть анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой ротовой полости, пищевода и желудка.
  • Следующим этапом может быть кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.
  • Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию.
  • Если Вам не окажут помощь, то есть все шансы умереть

Симптомы отравления капсулами для стирки

  • Боль при глотании;
  • Изжога;
  • Вялость;
  • Тошнота, рвота;
  • Общая слабость.

Что делать при проглатывании капсулы?

  • Вызвать скорую помощь.
  • Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав).
  • Самостоятельно не вызывать рвоту.
  • Не употреблять воду (вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызвать пенообразование).

Врач очень рекомендует, если у вас есть ребенок, спрятать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше поместить под ключ. Также стоит разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.

Как мы ранее писали, в Никополе 27-летний мужчина умер из-за видео для сети.

Также мы сообщали, что в TikTok распространяется новый опасный челлендж - смертельная игра, и родители забили тревогу.

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