Есть все шансы умереть: доктор рассказала про новый челлендж у детей с капсулами для стирки
Врач предупредила об опасности детского челленджа (коллаж РБК-Украина)
В последнее время среди подростков снова стал популярным так называемый pod challenge. Он состоит в том, чтобы попробовать на вкус капсулу для стирки и посмотреть, что же будет.
Врач патологоанатом из Львова Виктория Пьец сообщила о последствиях такого "увлечения" детей.
Что будет, если попробовать капсулу для стирки
- Сначала будет отек слизистой губ, ротовой полости.
- Дальше у Вас будет ожог пищевода. В составе капсул есть анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой ротовой полости, пищевода и желудка.
- Следующим этапом может быть кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.
- Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию.
- Если Вам не окажут помощь, то есть все шансы умереть
Симптомы отравления капсулами для стирки
- Боль при глотании;
- Изжога;
- Вялость;
- Тошнота, рвота;
- Общая слабость.
Что делать при проглатывании капсулы?
- Вызвать скорую помощь.
- Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав).
- Самостоятельно не вызывать рвоту.
- Не употреблять воду (вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызвать пенообразование).
Врач очень рекомендует, если у вас есть ребенок, спрятать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше поместить под ключ. Также стоит разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.
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