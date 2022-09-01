Есть все шансы умереть: доктор рассказала про новый челлендж у детей с капсулами для стирки

В последнее время среди подростков снова стал популярным так называемый pod challenge. Он состоит в том, чтобы попробовать на вкус капсулу для стирки и посмотреть, что же будет.

Врач патологоанатом из Львова Виктория Пьец сообщила о последствиях такого "увлечения" детей.

Что будет, если попробовать капсулу для стирки Сначала будет отек слизистой губ, ротовой полости.

Дальше у Вас будет ожог пищевода. В составе капсул есть анионные ПАВ, которые вызывают эрозии и язвы слизистой ротовой полости, пищевода и желудка.

Следующим этапом может быть кровотечение из эрозий и массивная кровопотеря.

Также в составе подушечек есть фосфаты, которые могут усилить действие ПАВ и вызвать аллергическую реакцию.

Если Вам не окажут помощь, то есть все шансы умереть Симптомы отравления капсулами для стирки Боль при глотании;

Изжога;

Вялость;

Тошнота, рвота;

Общая слабость. Что делать при проглатывании капсулы? Вызвать скорую помощь.

Желательно иметь с собой упаковку из этих капсул (чтобы врачи видели состав).

Самостоятельно не вызывать рвоту.

Не употреблять воду (вода может взаимодействовать с веществами капсулы и вызвать пенообразование). Врач очень рекомендует, если у вас есть ребенок, спрятать всю бытовую химию на верхние полки, или еще лучше поместить под ключ. Также стоит разговаривать с детьми об опасности таких челленджей.