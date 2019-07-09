Шансов было очень мало: Лайма Вайкуле сделала признание о своей болезни

Лайма Вайкуле, знаменитая латвийская певица, призналась, что пережила онкологическое заболевание. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека".

Страшный диагноз Лайме Вайкуле поставили в 1991 году в Америке. Врачи сообщили, что у нее рак груди, последняя стадия. Она не стала рассказывать об этом родным и близким и единственный человек, который знал, что она больна – это был ее мужчина, Андрей Латковский.

К счастью, она смогла побороть болезнь, хотя изначально врачи давали ей настолько мало шансов, что она даже написала своим близким прощальные письма. Вайкуле отметила, что болезнь стала для нее серьезным испытанием и то, что она выздоровела – это просто везение.

Лайма Вайкуле (russia.tv)

"Говорить о том, что я победила что-то – это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит я не все сказала, значит мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху. Шансов выжить было настолько мало, что я даже подготовила прощальные письма всем своим близким", - рассказала певица.

Она объяснила, что страшное заболевание ее кардинально изменила и она научилась совсем по-другому смотреть на жизнь, на людей, на весь мир.

"Я научилась любить. Любить искренне других людей и все живое. То, что мне до этого не приходило даже в голову. Я относилась к людям так же, как все относятся друг к другу. Нормально все – есть подруги, есть дальше-ближе. Но если я говорила, что я сочувствую, то одно дело просто говорить, а другое дело действительно болеть болью чужого человека. Вот это я получила после того, как произошла моя переоценка ценностей. Это все искренне и по-настоящему. Я очень довольна, что со мной все это было. Я благодарна судьбе, что я пережила все это. Мне это было нужно. Потому что я считаю, что человек живет на свете только для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не понимаю наше пребывание на этом свете", - добавила Вайкуле.

Лайма Вайкуле откровенно рассказала о своей болезни

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