"Шансів не було". Стала відома точна причина смерті В'ячеслава Узелкова

Колишня чемпіонка світу в найлегшій вазі, а тепер віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова повідомила, що перед своєю смертю колишній боксер В’ячеслав Узелков провів тиждень у стані коми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар спортсменки для OBOZ.ua.

За словами Аліни Шатернікової, серце В’ячеслава Узелкова зупинилося у лікарні. Медикам вдалося відновити його роботу, однак вивести колишнього боксера з коматозного стану не вдалося.

"Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", - сказала колишня віцепрезидентка Ліги професійного боксу України.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Колишня чемпіонка світу також віддала шану своєму колезі по боксу, провівши його в останню путь. 11 листопада В’ячеслава Узелкова поховали у його рідному місті Вінниця.

"Я не могла не поїхати. Я виїхала о 5-й ранку, щоб до 9-ї бути на прощанні. Усю дорогу згадувала різні історії з його боксерського життя. Запам’яталися його красива посмішка й погляд, з яким він дивився на суперника в бою", - поділилася Аліна.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Нагадаємо, у 2012 році В’ячеслав Узелков, колишній чемпіон у трьох версіях - WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі, переніс інсульт.

У березні 2023 року боксеру виявили тромб у серці, в аорті, а також гангрену ноги. Відтак у квітні йому була проведена операція на серці. У жовтні йому присвоїли інвалідність другої групи.

9 листопада він помер у віці 45 років, а 11 листопада його поховали у Вінниці.