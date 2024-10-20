"Шанси вижити були нульовими". Дівчина у 17 років перенесла інсульт і причина шокує

Лорен Джин відпочивала в Іспанії, коли вночі прокинулася й виявила, що вся її права сторона оніміла. Намагаючись піднятися з ліжка, вона впала і перелякала шумом батьків. Коли вони зрозуміли, що з 17-річною донькою щось негаразд, вони негайно викликали швидку допомогу.

Дівчина не могла говорити, рухатися, ходити і її негайно доправили у лікарню в Альмерії, де зробили термінову операцію. Операція показала, що у Лорен утворився тромб, який потрапив до її мозку, спричинивши інсульт.

"Я продовжувала втрачати свідомість і не могла задавати жодних питань - я боялася за своє життя", - згадує Лорен.

Ходити та говорити дівчина не могла декілька місяців. Після операції вона проходила довгу та складну реабілітацію з фізіотерапією, щоб відновити всі функції.

Як повідомили лікарі Лорен та її батькам, тромб утворився в результаті комбінованих протизаплідних таблеток.

А подальше сканування виявило, що дівчина народилася з діркою у серці - проходом, через який тромб попав до її мозку. Шанси не тільки на одужання, а й на те, що Лорен виживе - були мінімальні.

"Мене привезли в кімнату, повну людей, на операцію - я не могла запитати, яку операцію мені робили. Я зрозуміла, що це операція або на мозку, або на серці, або мені відрубають ногу. Коли мені сказали, що у мене стався інсульт, я не могла в це повірити. Я спитала: "Що ви маєте на увазі, сонячний удар?" - розповідає дівчина.

Лорен у лікарні після двох операцій (фото: Lauren Jean / SWNS)

Після відновлення Лорен прийшлося перенести ще одну операцію, щоб закрити дірку у серці. А за два роки дівчина почала готуватися до Лондонського марафону у 2025 році.

"У той день, коли у мене стався інсульт, моїм батькам сказали, що шанси на те, що я виживу, були нульовими. Пам'ятаю, я не могла рухатися чи говорити, мене везли в екстрену хірургію і я поняття не мала, що відбувається", - згадує зараз 20-річна Лорен, співачка та автор пісень з графства Ланкашир.

Протизаплідні таблетки вона почала приймати в 13 років, щоб контролювати рясні менструації. Вона знала про невеликий ризик утворення тромбів, пов'язаний з таблеткам, але ніколи не думала, що це зачепить саме її.

"Коли я дізнався, що це сталося через те, що у мене утворився тромб і у мене був порок серця, я думав, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Після операцій мені довелося знову вчитися ходити - це було важко, але вони могли не заважати мені намагатися, я не хотіла сідати, доки не зможу знову ходити - тоді я подала заявку на Лондонський марафон", - каже Лорен.

Зараз Лорен готується до марафону (фото: Lauren Jean / SWNS)

Зараз вона зізнається, що багато тренується і стала сильніше, ніж була раніше - по ній неможливо впізнати дівчину, у якій два роки тому стався інсульт.