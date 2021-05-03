Шахтеры из "ДНР" отпраздновали Пасху шокирующими блюдами на столе (фото)

По информации издания многие горняки "ДНР" так и не получили зарплату перед продолжительными майскими праздниками, а некоторые семьи не могут позволить себе даже накрыть стол с хорошими продуктами.

"Шахтеры шутят — "получили зарплату, решили поджарить мясо" — и показывают рецепт жарки куриных лап на углях. Еще одно ноу-хау от тех, кто остался без денег на праздники — "паски" из хлеба", - сказано в сообщении.

Ресурс сообщает, что, снимки, конечно же были сделаны в шутку, однако за этим скрывается негодование горняков тем, что их оставили без зарплат.

"Люди озлоблены, оставить их без законных выплат накануне праздников было очень опрометчиво. Если говорить чиновничьим языком, цвет социальной напряженности — красный", - пишет издание.

В "ДНР" отпраздновали Пасху шахтеры (фото: donpress.com)