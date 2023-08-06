Шахраїв викрили, а квитки на потяги Укрзалізниці продають на ОЛХ: що відомо

Однак боротьба з перекупниками не сильно допомогла і проблеми ті самі - квитків на найпопулярніших напрямках немає, а шахраї вільно ними торгують на ОЛХ.

В Укрзалізниці нещодавно повідомили про активну боротьбу з перекупниками та шахраями , які спекулюють на залізничних квитках. Почали блокувати підозрілі акаунти та розкрили всі схеми, які використовують шахраї.

Чому квитків немає на сайті Укрзалізниці, але ними вільно торгують в інтернеті – розповіли у ТСН.

Квитків немає, від слова "зовсім"

Поїзд до Варшави відправляється щодня і кількість місць там досить велика. Але купити білет на офіційному сайті Укрзалізниці неможливо. Ні в день відправлення, ні за тиждень до виїзду, ні за два.

У січні купівлю квитків на міжнародні потяги перенесли в онлайн, щоб подолати квиткових шахраїв. Але це не допомогло. І тепер придбати проїзні документи неможливо ні у касі, ні на сайті.

У системі наполегливо показує, що квитків на задані напрямки немає. Немає квитків до Варшави, немає у Пшемислі. Продаж на нову дату відкривається щодня, о 09:00 – за 20 днів до відправлення.

І не факт, що, якщо ви заплануєте свою поїздку за місяць, вам пощастить у "полюванні" і ви зловите потрібний квиток майже за три тижні до виїзду. Незважаючи на всі обмеження, квитки зникають просто на очах.

Схожа проблема усередині країни. Зовсім недавно пасажири УЗ поділилися, що купити квиток з Києва до Львова, Запоріжжя, Ворохти чи Кривого Рогу - неможливо. Продаж відкривають о 9-й ранку, але через 15 хвилин квитків вже просто немає. Деяким "щасливчикам" щастить, і вони встигають купити квиток за годину чи дві до відправлення поїзда.

Квитки продають на ОЛХ

На сайті оголошень ОЛХ квитки на Польщу є. Автори оголошень вказують, що давно "працюють на ринку" та гарантують, що за попереднього замовлення клієнт отримає квиток на поїзд Київ-Варшава. Щоправда, заплатити доведеться дорожче.

"Квиток на поїзд до Варшави на 8 серпня вам ніхто вже не запропонує - їх давно розкупили. Можемо запропонувати квитки, які з'являться у продажу за 20 днів до відправлення - весь польський напрямок саме так продається. Якщо вам потрібен квиток скажемо на 28 серпня, то робіть заявку у нас. 8 серпня квиток уже буде у вас", - розповів Владислав, який продає квитки в Інтернеті.

Вартість двох квитків у купе поїзда Київ-Варшава коштуватиме 9 тисяч гривень. Квитки обіцяють переслати на електронну пошту або у вайбер. Більше того – клієнти мають зробити заявку на сайті, менеджери з ними зв'яжуться та домовляться про всі деталі.

Ще одні перекупники сказали, що зараз дістати квитки можна лише на 24 серпня й надалі, але на попереднє замовлення з частковою попередньою оплатою.

"Якщо потрібний квиток на 24 серпня — робіть замовлення і вже завтра воно буде у вас. Наші послуги коштують 500 гривень за квиток для дорослого, за дитячий – ще плюс 300 гривень, тобто 800 гривень до ціни "Укрзалізниці" – всього 4600 гривень за два квитки. Якщо вас все влаштовує – надсилайте замовлення нам на Viber. Вказуєте дату виїзду, час, напрямок, імена та прізвища пасажирів", - розповіла жінка телефоном.

Більше того, вона переконує, що немає сенсу чекати, що квитки до Польщі колись з'являться у вільному доступі.

"Можете самі спробувати взяти квиток о 8-й ранку щодня, але у наших дівчат є досвід і вони дуже швидко оформлюють проїзні документи, щоб клієнти залишилися задоволеними", - додала вона.

По суті, викуп дефіцитних квитків займається не вона одна, а ціла група. І таких груп, зважаючи на оголошення в інтернеті, багато.

Скріншоти

А що Укрзалізниця?

У компанії зазначають, що системно борються із шахраями-перекупниками.

"Одна зі злочинних схем виглядає так: перекупники в перший день відкриття продажів (більшість квитків продається за 20 діб до відправлення поїзда) намагаються атакувати ботами системи УЗ і швидше за інших користувачів викуповують квитки. Такі облікові записи "Укрзалізниця" постійно блокує, але й шахраї вигадують нові алгоритми Якщо перекупник вже мав конкретного замовника, він оформляв квиток відразу за його прізвищем, якщо ж ні, то при отриманні "замовлення" перекупник повертав квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і відразу викуповував його на ім'я "клієнта". пояснюють у прес-службі УЗ.

Ще один метод - скасування можливості миттєвої здачі та повернення квитків до системи у зручний для шахраїв час.

Наразі за кордон курсує 11 пар поїздів. Є ще й безпересадкові потяги – до Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії та Молдови. І планується збільшити кількість вагонів міжнародними поїздами.

"Вже найближчим часом почне курсувати новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава, а також додатковий поїзд до Гелма. Також для збільшення пропозиції місць до Польщі "Укрзалізниця" опрацювала питання запуску маршрутом Київ – Варшава 14 пасажирських вагонів стандартного для України габариту, що дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн. Зараз УЗ очікує на відповідне узгодження від польських колег", - додали в компанії.

Українців закликають не купувати квитки у сторонніх осіб, оскільки є величезний ризик не виїхати – пасажира з підробленим квитком чи квитком на чуже ім'я не буде допущено у вагон.