Шахраї вигадали новий спосіб дурити українців, прикриваючись Нацбанком: схема обману

У чому полягає схема "розводу"

У соцмережах з'являються повідомлення, у яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора". Шахраї запевняють, що всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата". Це не правда!

Як повідомили у НБУ, вони не роблять жодних соціальних виплат. Наразі НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона передбачає здійснення виплат.

Як діють шахраї



Злочинці пропонують перейти до шахрайського чату. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер зі зворотного боку картки, термін дії картки тощо.

Як не стати жертвою шахраїв