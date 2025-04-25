"Шахеди" були поруч: зірка "Холостяка" зняла моторошні вибухи в Харкові (відео)

Так, Бєлєнь, яка нині мешкає у Києві, часто буває у рідному Харкові. І в ніч на 25 квітня зірка "Холостяка" чула, як дрони, які запускають росіяни, летіли буквально над її будинком.

Майже кожну ніч окупанти атакують Харків, тому Інна не приховувала своїх емоцій. Вона зазначила, що звуки, які лунають, дуже страшні.

"Друга ніч поспіль... Я вже не можу... О, х*еровий звук", - сказала Інна, коли поруч летів "Шахед".

На відео чутно, як лунають вибухи. Відомо, що вночі у Харкові працювали сили ППО, але й були "прильоти".

"Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі", - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

У коментарях під відео, на які потрапили звуки "Шахедів" та вибухів, фани пишуть:

"Я не уявляю, як ви там в Харкові… Дай Боже всім терпіння і міцної нервової системи"

"Хай у всіх все буде добре"

"Тримайтесь, ми тут поруч, аж квіти з підвіконня впали... Шкода, що не можна цих сусідів напалмом випалити"

"Сподіваюсь, ви хоча б в коридорі"

"Це капець!".

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)