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"Шахеди" були поруч: зірка "Холостяка" зняла моторошні вибухи в Харкові (відео)

П'ятниця 25 квітня 2025 12:46
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"Шахеди" були поруч: зірка "Холостяка" зняла моторошні вибухи в Харкові (відео) Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Поліна Іваненко

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь показала, як опинилися в епіцентрі атаки "Шахедами" в Харкові. Дівчина чула дрони та здригалася від вибухів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), моторошні кадри Інна показала у своєму Telegram-каналі.

Так, Бєлєнь, яка нині мешкає у Києві, часто буває у рідному Харкові. І в ніч на 25 квітня зірка "Холостяка" чула, як дрони, які запускають росіяни, летіли буквально над її будинком.

Майже кожну ніч окупанти атакують Харків, тому Інна не приховувала своїх емоцій. Вона зазначила, що звуки, які лунають, дуже страшні.

"Друга ніч поспіль... Я вже не можу... О, х*еровий звук", - сказала Інна, коли поруч летів "Шахед".

На відео чутно, як лунають вибухи. Відомо, що вночі у Харкові працювали сили ППО, але й були "прильоти".

"Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі", - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

У коментарях під відео, на які потрапили звуки "Шахедів" та вибухів, фани пишуть:

  • "Я не уявляю, як ви там в Харкові… Дай Боже всім терпіння і міцної нервової системи"
  • "Хай у всіх все буде добре"
  • "Тримайтесь, ми тут поруч, аж квіти з підвіконня впали... Шкода, що не можна цих сусідів напалмом випалити"
  • "Сподіваюсь, ви хоча б в коридорі"
  • "Це капець!".

&quot;Шахеди&quot; були поруч: зірка &quot;Холостяка&quot; зняла моторошні вибухи в Харкові (відео)Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну з "Холостяка"

Блогерку та бізнесвумен, яка перемогла в реаліті, називали фавориткою ветерана Олександра Будька ще задовго до фіналу. Втім, після проекту Інна та Терен не зуміли побудувати міцний тандем. Вони оголосили про розрив стосунків усього за місяць після останнього епізоду "Холостяка".

Нині Бєлєнь розвиває свій блог, займається власними проектами та допомагає центрам збору крові заохочувати українців, аби ті приходили на донації.ʼ

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