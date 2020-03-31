Сгорели за неделю: в Украине от коронавируса умерли еще два человека

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

От коронавируса умерли женщина и мужчина после госпитализации неделю назад в Черновицкой области

Коронавирус в Украине забрал жизни еще двух человек - трагедия произошла 31 марта под Черновцами. Таким образом по состоянию на сегодня официально подтверждено 15 случаев смерти от COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, скончались 65-летняя женщина и 58-летний мужчина. Они были госпитализированы в Хотинскую центральную районную больницу и в областную клиническую больницу соответственно.

Сообщается, что жительница Хотина попала в клинику 25 марта. До этого три дня лечилась дома.

30 марта после обеда пациентке начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером в тот же день результат теста на коронавирус показал положительный результат.

Сегодня, 31 марта, состояние женщины резко ухудшилось, она скончалась.

Как рассказали в ОГА, во втором случае пациент был госпитализирован 24 марта. Спустя несколько дней - с 27-го - пенсионер был в реанимации в тяжелом состоянии.

Медики после проведения анализов 28 марта подтвердили COVID-19, и ночью 30 марта его состояние значительно ухудшилось.

Отмечается, что мужчина болел также сахарным диабетом.

Как сообщалось ранее, в Луцке у умершего от сердечного приступа врача-гинеколога выявили коронавирус - заражение было подтверждено посмертно, а мужчина находился в больнице с диагнозом пневмония.

Также мы писали о том, что под Ровно у пенсионерки также выявили COVID-19 уже после смерти - жительница села Тынное длительное время занималась самолечением и в это время контактировала с родными и соседями.