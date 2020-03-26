Сгорела за сутки: что известно о последней жертве коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине унес жизнь пятого человека, 145 - заразилось. Последней жертвой COIVID-19 стала женщина из Ивано-Франковской области. Что о ней известно - в материале Styler.

В Минздраве рассказали, что умершая пациентка долго занималась самолечением, а когда стало совсем плохо, обратилась за помощью к медикам.

Вместе с мужем их направили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. К сожалению, спасти ее не удалось. Женщина "сгорела" просто за сутки. Положительный результат теста на COVID-19 лабораторно подтвердили лишь после смерти.

Этот случай стал вторым на Прикарпатье, где 19 марта умерла 56-летняя женщина - она тоже пошла обратилась к врачам слишком поздно.

Всего в Ивано-Франковской области 16 инфицированных, сразу об 11 стало известно в среду, 25 марта.

Смерть женщины стала второй за вчерашний день. Накануне сообщили о смерти 68-летнего мужчины из Тернопольской области, который контактировал со священником из Залещиков. Они вместе были на похоронах, где в этот день было еще 12 служителей церкви (хоронили коллегу) и около сотни людей.

Всего на утро 26 марта официально известно о пяти умерших от коронавируса в Украине:

12 марта - Радомышль (Житомирская область), 71-летняя женщина.

17 марта - Черновицкая область, 33-летняя женщина, 33 года, умерла

19 марта - Ивано-Франковская область, 56-летняя женщина.

25 марта - Ковалевка (Тернопольская область, Монастырский район), 68-летний мужчина; женщина из Ивано-Франковской области.

Напомним, недавно врачи разместили новое видео, на котором показано, как коронавирус убивает легкие человека.