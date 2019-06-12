Сгорел за месяц: Сергей Притула рассказал о трагедии в семье

Сергей Притула рассказал о трагедии, которая произошла в его семье. Украинский телеведущий поделился воспоминаниями о смерти отца от рака. А также на своей Facebook-странице он рассказал об откровенном разговоре с Яниной Соколовой.

По словам Сергея Притулы, его отец "сгорел" очень быстро - буквально за месяц. Шоумен рассказал, что папа жаловался на боли в спине и кашель, но до последнего откладывал обследование. Когда же узнали, было слишком поздно.

Ведущий поделился воспоминаниями о мужестве своего отца, который накануне смерти позвал Сергея и его брата, поделился жизненными установками и попросил заботиться о маме.

"За три дня до смерти вызвал нас со старшим братом на мужской разговор. Дал наставления о жизни, попросил заботиться о маме, отчитался об отсутствии долгов и попросил, чтобы подобный баланс средств в семейных бюджетах был для нас правилом!" - вспоминает Притула.

Сергей пишет, что своего десятилетнего сына воспитывает, опираясь на много тезисов из того разговора с папой.

Притула говорит, что восхищается силой и отвагой журналистки Янины Соколовой, которая недавно победила рак. В своей публикации он пишет о том, что Янина, как и его папа, не раскисла, не выплюхнула свою проблему на всеобщее обозрение, чтобы стать объектом для сочувствия.

Сергея Притула с Яниной Соколовой (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"Как она сказала при встрече: "Серый, я тра*нула рак. И сейчас я хочу всем рассказать, как плохо с ним жить, как психологически, так и медицински. И что нужно делать, чтобы выйти победителем в этой борьбе", - делится воспоминаниями о встрече с Соколовой Притула.

Притула поддержал Соколову и рассказал о смерти отца от рака (скрин: facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, в сети вспомнили все язвительные шутки Сергея Притулы, которые он раньше отпускал в сторону Святослава Вакарчука.

Ранее мы также писали о том, что известная телеведущая заматерилась в прямом эфире, когда обсуждала с Евгением Кошевым Святослава Вакарчука.