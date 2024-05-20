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Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи

Що робити при укусах комах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укуси (проколи) комах мінімально пошкоджують шкіру. А реакція виникає на слину комах, її склад: антикоагулянти інгібітори фактора Ха, травні ферменти - амілази та естерази, аглютиніни та мукополісахариди.

Які симптоми укусів комах, що робити після, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Медичний центр Доказові" у Facebook.

Які симптоми укусів комах

Місцева реакція виникає за 30 хв та більше від укусу - у формі щільних папул з почервонінням, свербіжем, болем. Місце укусу збільшується та досягає піку за 2-3 дні,  а потім зникає протягом 7-10 днів, тижнів.

В дітей та дорослих з атопічною шкірою, алергією виникають великі специфічні реакції.

При сильному розчухуванні місця укусу  можуть виникнути везикули, великі пухирі, приєднується бактеріальна інфекція, еозинофільний целюліт.

Що робити, якщо вас вкусила комаха

  • Промийте місце з водою та милом;
  • Дотримуйтеся правил гігієни, уникайте подряпин, доторків до місця укусу;
  • Прикладіть холод на місце укусу;
  • Використовуйте місцеві креми, гелі/лосьйони, що містять каламін, дифенгідраміну гідрохлориду;
  • Антигістамінні препарати H1 - другого покоління;
  • За призначенням лікаря можна використовувати місцевий крем із кортикостероїдами помірної дії, пероральний глюкокортикоїд.

Яка профілактика укусів

Уникайте заболочених місцин, водойм зі стоячою водою;

Використовуйте протимоскітні сітки на вікнах/дверях;

Використовуйте репеленти: DEET, пікаридин, олія лимонного евкаліпта або інший активний інгредієнт.

 

До речі, нещодавно ми писали про те, чому когось кусають комарі, а когось - ні.

А також розповідали, що робити, якщо ви знайшли на собі кліща.

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