Сезон розпочався. Що робити, якщо вас покусали комахи

Укуси (проколи) комах мінімально пошкоджують шкіру. А реакція виникає на слину комах, її склад: антикоагулянти інгібітори фактора Ха, травні ферменти - амілази та естерази, аглютиніни та мукополісахариди.
Які симптоми укусів комах, що робити після, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Місцева реакція виникає за 30 хв та більше від укусу - у формі щільних папул з почервонінням, свербіжем, болем. Місце укусу збільшується та досягає піку за 2-3 дні, а потім зникає протягом 7-10 днів, тижнів.
В дітей та дорослих з атопічною шкірою, алергією виникають великі специфічні реакції.
При сильному розчухуванні місця укусу можуть виникнути везикули, великі пухирі, приєднується бактеріальна інфекція, еозинофільний целюліт.
Уникайте заболочених місцин, водойм зі стоячою водою;
Використовуйте протимоскітні сітки на вікнах/дверях;
Використовуйте репеленти: DEET, пікаридин, олія лимонного евкаліпта або інший активний інгредієнт.
До речі, нещодавно ми писали про те, чому когось кусають комарі, а когось - ні.
А також розповідали, що робити, якщо ви знайшли на собі кліща.