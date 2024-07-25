Сезон кукурудзи. Чи корисна "королева полів" та чи можна її при схудненні

В чому користь кукурудзи

Антиоксидантна дія кукурудзи забезпечується вмістом вітаміну А та бета-каротину, які є антиоксидантами групи каротиноїдів. Ці речовини захищають організм від дії вільних радикалів і є профілактикою ряду хвороб, зокрема серцево-судинних захворювань і вікових порушень зору, а також сповільнюють процеси старіння.

Позитивний вплив кукурудзи на кишківник пояснюється високим вмістом волокон, що містяться в ній. Ці волокна покращують травлення і моторику кишківника, що корисно для профілактики запорів, підтримки мікрофлори кишківника та здорового схуднення.

Кукурудза також сприяє підтримці здоров'я нервової системи за рахунок комбінації вітаміну В6 і магнію, які містяться в цій культурі, особливо у молодих зернах.

Багатий вміст калію та натрію у зернах кукурудзи сприяє позитивному впливу на артеріальний тиск, підтримуючи нормальний водний баланс організму.

Кукурудза також корисна для репродуктивної системи, процесів кровотворення та зниження рівня холестерину завдяки високому вмісту вітаміну В9. Варена кукурудза містить значну частку цього вітаміну (10% денної потреби на 100 г зерен).

Молоді качани кукурудзи є трохи кориснішими порівняно з більш стиглими або зберіганими. По-перше, в зернах молодих качанів кукурудзи міститься менше сахарози. По-друге, користь молодої кукурудзи полягає в тому, що вона готується значно швидше, тому в ній зберігаються більше вітамінів. Найбільше в молодій кукурудзі містяться такі корисні компоненти, як:

Вітамін В1, який важливий для обміну глюкози та жирів, функціонування нервової системи, нейронів та пам'яті.

Вітамін В5, який необхідний для гормонального балансу та метаболізму.

Вітамін В6, який підтримує нормальну роботу нервової системи, запобігає головному болю та забезпечує стійкість до стресів.

Ще однією перевагою молодої кукурудзи порівняно зі зберіганою є її ніжніше харчове волокно. Молоду кукурудзу можуть споживати люди, які мають хронічні захворювання кишківника, за умови, що вони не перебувають у стадії загострення.

Молоді качани трохи корисніші (фото: freepik.com)

Чи можна їсти кукурудзу при схудненні

Під час розгляду процесів схуднення варто зважити плюси і мінуси кукурудзи:

Плюси:

Кукурудза забезпечує тривалу відсутність голоду завдяки високому вмісту волокон, що сприяє хорошій роботі кишківника.

У кукурудзи помірна калорійність - у 100 г зерен міститься від 92 до 102 ккал (залежно від сорту, найбільше калорій у цукровій кукурудзі).

Кукурудза корисна для метаболізму і гормонів завдяки вітаміну В5, який відіграє важливу роль у процесах схуднення.

Мінуси:

Високий вміст цукру, але вибір молодих качанів і обмеження порцій можуть зменшити цей недолік.

Кукурудза може мати високу калорійність через додатки, такі як масло, сир або олія. Однак контроль за порціями і кількістю додатків може допомогти у нейтралізації цього ефекту.

Ці аспекти слід враховувати при включенні кукурудзи до раціону для досягнення цілей схуднення.