Сезон гриппа в Украине: почему нужно делать прививку, и сколько это стоит

В Украине осенью начался всплеск респираторных заболеваний, в числе которых и грипп. В этом году к ним присоединился и опасный коронавирус, от которого еще нет вакцины. А от сезонного гриппа у украинцев есть возможность привиться, ведь на рынке сейчас предлагается несколько видов вакцин.

ВОЗ призывает делать прививку каждый год из-за постоянных мутаций вируса. Прошлогодняя вакцина может просто не сработать.

Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем становится слабее. Лучше всего делать прививки, пока сезон гриппа не начался. Начинать лучше, как только вакцина появляется в стране. Об этом пишет "24 канал".

Какие вакцины есть в Украине в этом году:

Ваксигрипп Тетра (4-валентная)

Инфлювак (3-валентная)

GC Flu (4-валентная)

GC Flu (3-валентная)

В целом в эпидсезон 2020–2021 годов в Украину будет завезено 665 тысяч доз вакцины:

500 000 доз "Ваксигрипп Тетра" (производитель – "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная);

45 000 доз "Инфлювак" ("Абботт Биолоджикалз Б. В.", Нидерланды, трехвалентная);

100 000 доз "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная);

20 000 доз "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная).

Вирусы гриппа постоянно мутируют. Так, в эпидсезоне 2020–2021 по прогнозам ВОЗ в Украине будет циркулировать 4 штамма гриппа:

штамм типа А Guangdong — Maonan (H1 N1)

штамм типа А Hong Kong (H3N2)

штамм типа В Washington (B/Victoria lineage)

штамм типа В Phuket (B/Yamagata lineage)

Лучше всего прививаться четырехвалентной вакциной, но если нет возможности - трехвалентная тоже даст вам необходимую защиту от гриппа.

Цены за вакцину стартуют от 300 гривен, если покупать в аптеке. И от 650 гривен, если делать в частной клинике с осмотром врача перед вакцинацией.

Отметим, что вакцина от гриппа защищает легкие человека от серьезной атаки вируса гриппа. Ее делают, чтобы предотвратить госпитализацию и чтобы человек не умер от гриппозной пневмонии. То есть не исключено, что вы можете заболеть гриппом, но болеть вы будете в легкой форме.

Не забывайте, что грипп приводит к очень серьезным осложнениям и смерти. Обязательно нужно вакцинироваться тем, кто в группе риска и маленьким детям.

Напомним, в Киеве зарегистрировали 10 804 больных гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю.