Что сейчас происходит в селе, где убили Машеньку Борисову

Тело 7-летней Машеньки Борисовой из поселка Счастливое Херсонской области обнаружили в четверг, 11 марта. Девочка исчезла 7 марта и почти пять суток поисками ребенка занимались родители, полиция, соседи и волонтеры.

Пропавшую Машеньку с воскресенья разыскивали родители, соседи, полиция, волонтеры и специалисты-кинологи. В поселке Счастливое прочесали каждый сантиметр, осмотрели все колодцы, заброшенные здания, лесопосадки и поля. Собаки потеряли след на автобусной остановке, где девочку видели в последний раз живой около 6 вечера.

В четверг днем в полицию обратился местный житель, который пришел к недостроенному сельскохозяйственному строению обрезать виноград. Он увидел странный пакет в сарае и сразу же сообщил полицейским. Данное строение осматривали несколько раз и ранее там ничего не обнаружили.

Есть версия, что девочку удерживали где-то в другом месте или прятали ее тело, а 11 марта подкинули в нежилое помещение. При осмотре тела было установлено, что смерть ребенка была насильственной и по предварительным данным – от механической асфиксии. Также на теле девочки обнаружили другие повреждения, которые могут указывать на то, что она подверглась физическому насилию.

На месте обнаружения тела девочки работают криминалисты и эксперты. Тело отправлено на экспертизу. Также были снова привлечены кинологи с собаками. Псы взяли след и привели к дому одного из местных жителей. Детали в полиции пока не сообщают, но утверждают, что есть некоторые наработки и проводятся оперативные мероприятия по установлению подозреваемого.

Фото: полиция Херсонской области

В сети обсуждают гибель ребенка и шокированы тем, что произошло. Украинцы верили до последнего, что девочку найдут живой. Также не исключают, что к гибели девочки может быть причастен кто-то, кто был близок к семье. Гибель Машеньки Борисовой у многих вызвала воспоминания о подобной трагедии, с Дарьей Лукьяненко в Одесской области.