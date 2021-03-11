Что сейчас происходит в селе, где убили Машеньку Борисову
Тело 7-летней Машеньки Борисовой из поселка Счастливое Херсонской области обнаружили в четверг, 11 марта. Девочка исчезла 7 марта и почти пять суток поисками ребенка занимались родители, полиция, соседи и волонтеры.
Что сейчас происходит в поселке Счастливое, рассказали в пресс-службе полиции Херсонской области.
Пропавшую Машеньку с воскресенья разыскивали родители, соседи, полиция, волонтеры и специалисты-кинологи. В поселке Счастливое прочесали каждый сантиметр, осмотрели все колодцы, заброшенные здания, лесопосадки и поля. Собаки потеряли след на автобусной остановке, где девочку видели в последний раз живой около 6 вечера.
В четверг днем в полицию обратился местный житель, который пришел к недостроенному сельскохозяйственному строению обрезать виноград. Он увидел странный пакет в сарае и сразу же сообщил полицейским. Данное строение осматривали несколько раз и ранее там ничего не обнаружили.
Есть версия, что девочку удерживали где-то в другом месте или прятали ее тело, а 11 марта подкинули в нежилое помещение. При осмотре тела было установлено, что смерть ребенка была насильственной и по предварительным данным – от механической асфиксии. Также на теле девочки обнаружили другие повреждения, которые могут указывать на то, что она подверглась физическому насилию.
На месте обнаружения тела девочки работают криминалисты и эксперты. Тело отправлено на экспертизу. Также были снова привлечены кинологи с собаками. Псы взяли след и привели к дому одного из местных жителей. Детали в полиции пока не сообщают, но утверждают, что есть некоторые наработки и проводятся оперативные мероприятия по установлению подозреваемого.
Фото: полиция Херсонской области
В сети обсуждают гибель ребенка и шокированы тем, что произошло. Украинцы верили до последнего, что девочку найдут живой. Также не исключают, что к гибели девочки может быть причастен кто-то, кто был близок к семье. Гибель Машеньки Борисовой у многих вызвала воспоминания о подобной трагедии, с Дарьей Лукьяненко в Одесской области.
- Родным сил и терпения пережить горе. Малышке царствие небесное, а ироду смертную казнь.
- В селе такое произошло, и никто не слышал и не видел? Не верю, там все всех знают.
- Царство небесное маленькому, доверчивому ангелочку.
- Ради чего? Ради разового удовольствия? Еще одна Дашенька Лукьяненко…
- Да, это сделали местные, причем, тело ребенка, в мешке, подкинули, уже ПОСЛЕ того, как там искали. Родителям-соболезнования, а маленькому Ангелочку, светлая память. А вот извергу, совершившему такое с маленьким дитенком, - сгореть, в АДУ!!!
- Сначала тела не было, а затем подкинули. В Счастливом и надо искать изувера!
- Это какая-то местная мразь сделала и потом подкинула труп в сарай. Девочка все время была у кого-то дома. Когда в сёлах пропадают дети, нужно обыскивать, каждый дом в селе
- Почему никто не видел с кем с остановки ушла девочка. И пока ее вели и потом куда-то привели, кругом же люди. Фото раздать всем, не в платье, а в пальто, как она была одета. В поселке все друг друга знают, найти убийцу дело - долг жителей посёлка перед памятью девочки
- Однозначно это кто-то из поселка такое сделал, а сейчас пытается от себя отвести подозрение, и подкинули тело в сарай. Соболезную родителям, земля пухом и царство небесное маленькому ангелочку.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в полиции сообщили предварительную причину смерти 7-летней Машеньки Борисовой.