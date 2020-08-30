Как в Северной Корее: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения

Лукашенко поздравили с днем рождения, но в сети высмеяли это
Александр Лукашенко сегодня, 30 августа, празднует 66-й день рождения. По этому поводу военный комиссариат Гомельской области Беларуси записал поздравительное видео, которое сильно раскритиковали пользователи сети.
Работники комиссариата пожелали Лукашенко здоровья и неиссякаемой энергии. Они также уверенны в том, что глава государства "продолжит трудиться на благо народа Беларуси".
Во время поздравления люди держали государственные флажки и шарики, а свое поздравление завершили словами "С днем рождения, Батя!".
Военный комиссариат Гомельской области Беларуси поздравил Александра Лукашенко с днем рождения (видео: YouTube)
В сети большинство людей негативно восприняли такое поздравление. При этом люди сравнили манеру поздравления с Северной Кореей. Вот, что они пишут по этому поводу.
Скриншоты с Twitter
Напомним, что в день рождения Александра Лукашенко в Минске снова начались протесты. Белорусы хотели провести Марш мира и независимости. При этом силовики перекрывают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.