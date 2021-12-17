В сети высмеяли "Голубой огонек" на росТВ из-за "нафталиновых" артистов

"Возраст участников новогоднего огонька: Киркоров - 72 года, Ротару – 74 года, Леонтьев – 72 года, Лещенко – 79 лет, Буйнов – 71 год, Милявская – 58 лет Аллегрова – 69 лет, Долина – 66 лет, это не Новогодний огонек, это вечный огонь", - пишут в соцсетях.

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"Вас, россиян, ждет Голубой огонек со звездами эстрады, которым уже через 70 лет...у вас еще все впереди", - смеются в Twitter.

Стоит отметить, что ранее считалось попадание в эту программу успехом. И попасть в новогоднюю программу пытались любой ценой.

Глядя на нынешний состав артистов, становится понятно-в ней участвуют только уже только те, кто согласился. Так как престижной передачей ее назвать уже давно нельзя.

"Лично я на Новый Год буду смотреть Голубой огонек-65 с Гагариным, а не это вот все. И вам тоже рекомендую", - пишут телезрители.

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"Это абсолютный ад. Мы застали то телевидение, когда создавался фастфуд, который сейчас показывается. Тогда "Голубой огонек" имел совсем другой смысл. Появиться на шоу в еще 2000-х-это было почетно и символизировало, что ты в тренде, был маркер успешности. Звали только артистов, которые продавались и покупались. Сегодня это смесь дерьма и пара", - считать артист Вячеслав Манучаров.

"А кто-нибудь подскажет, депутаты уже запретили Голубой огонек?"- сокрушаются жители РФ в соцсетях.

"Ожидание праздника всегда интереснее самого праздника. Проверенный. С каждым годом телевизионный Новогодний " Голубой огонек "все больше соответствует второму значению слова"Голубой".

Раньше попасть на съемки Голубого огонька также считалось престижно. И люди искали любые способы, чтобы присутствовать на таких съемках.

А сейчас массовку набирают через социальные сети и предлагают людям брать участие за деньги – 900 рублей (около 300 гривен).

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