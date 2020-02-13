В сети вспомнили жестокий бой за Дебальцево: появилось видео "ада"

В ролике показан обстрел жилых районов Дебальцево
В сети показали видеоролик с боем за Дебальцево в 2015 году, который стал одним из самым жестоких за историю войны на Донбассе. Видео опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebok.
Отметим, что тогда российские наемники убили 268 украинских бойцов.
"В боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 погибло 268 украинских военных, и это огромная потеря нашего народа! И каждый из них стал той большой силой, которая сломала планы одного диктатора. 7 минут из Дебальцево глазами наших военных. О том, как русские террористы пытались воплотить приказ об уничтожении украинской армии. У них это не удалось тогда, не удастся и сейчас", - сказано в сообщении под видео.
Бой за Дебальцево (Facebook)
В комментариях украинцы поблагодарили воинов за их силу и мужество.