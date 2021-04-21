В сети шокировали рассказом о ситуации в киевской COVID-больнице: "лютая жесть" (фото)

В сети рассказали об ужасных условиях в киевской больнице, где лечат пациентов с COVID-19, а также делают плановые операции. Сообщается, что в коронавирусном отделении отсутствует зонирование, а у врачей нет средств защиты.

Речь идет о Киевской городской клинической больнице №1, которая находится на "Красном хуторе". Девушка опубликовала фото "ковидного" отделения, расположенного в хирургической реанимации этого медучреждения.

"Смерть и опыт ничему не учат. По крайней мере, не учат некоторых столичных врачей", - возмущается Ольга.

По ее словам, врачам, которые лечат больных с коронавирусом, выдают только обычные хирургические накидки и маски. Кроме того, те, кто приходит на смену в отделение с больными COVID-19, работают также на "отмененных" плановых операциях.

"К тому же, оперируют не (или не только) ургентных больных, но и тех, кому "ну просто очень надо". Мне неизвестно, знают пациенты в хирургии, что медсестра над ними только что (без соответствующих средств защиты, напомню) стояла над больным с коронавирусом. И я не знаю, в курсе ли они, что и анестезиолог только что переодевался в том же помещении, что и врачи с "ковидного" отделения (зонирование везде нет). Но я точно знаю, что это - лютая жесть, с которой срочно нужно что-то делать", - говорится в публикации.

По информации Омелянчук, врачи несколько раз обращались к заведующему - ответственному за COVID-отделение, но улучшить ситуацию не удалось - мол, "ноги" растут сверху.

"Медики уверяют, что плановые операции останавливать не будут, ведь это возможность заработать. Поэтому, надеются только на то, что "ковидное" отделение, по крайней мере, изолируют от других. Чтобы, прежде всего, защитить других пациентов", - пишет Ольга.

Она также добавила, что в 1-й горбольнице, к тому же, есть проблема нехватки персонала из-за большого количества пациентов.

Коронавирусное отделение Киевской городской клинической больницы №1 (фото: facebook.com/olga.omelyanchuk.90)