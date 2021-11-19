В сети разнесли в пух и прах популярный миф о детях в СССР (фото)

Многие украинцы до сих пор живут мифами о том, как же было хорошо жить в СССР. По словам этих людей, тогда мороженое было вкуснее и вообще трава зеленее.
На странице dtp.kiev.ua редакторы почему-то тоже решили поностальгировать за былыми временами и вспомнить, как же тогда было "хорошо и безопасно".
В паблике опубликовали фотографию, на которой изображен ребенок в коляске. Судя по всему, его родители оставили под магазином. Автор публикации уверяет, что в СССР все так делали и не боялись за безопасность ребенка.
"В СССР молодые мамы спокойно оставляли коляски со своими маленькими детьми у магазина, и любой проходящий мимо мог покачать коляску, если ребёнок плакал. И ни у кого это не вызывало ни удивления, ни возмущения. И не было страха, что ребёнку причинят вред или что-то может случиться с ним", - написали под снимком.
Пользователи сети после этого фото буквально взорвались негодованием. Украинцы пишут, что детей все равно было небезопасно оставлять, очень много случаев, когда их просто воровали из колясок. Просто в прессе об этом умалчивали и не писали.
Единственное в чем люди согласились с автором публикации - так это в том, что, да, коляски оставляли на улице. Просто потому, что с ними нельзя было заехать в магазин - проход не позволял.
Как мы ранее писали, всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда.