В сети разнесли в пух и прах популярный миф о детях в СССР (фото)

Еще один миф об СССР

В паблике опубликовали фотографию, на которой изображен ребенок в коляске. Судя по всему, его родители оставили под магазином. Автор публикации уверяет, что в СССР все так делали и не боялись за безопасность ребенка.

"В СССР молодые мамы спокойно оставляли коляски со своими маленькими детьми у магазина, и любой проходящий мимо мог покачать коляску, если ребёнок плакал. И ни у кого это не вызывало ни удивления, ни возмущения. И не было страха, что ребёнку причинят вред или что-то может случиться с ним", - написали под снимком.

Детей в СССР оставляли в колясках под магазинами? (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Так ли все было на самом деле?

Пользователи сети после этого фото буквально взорвались негодованием. Украинцы пишут, что детей все равно было небезопасно оставлять, очень много случаев, когда их просто воровали из колясок. Просто в прессе об этом умалчивали и не писали.

Единственное в чем люди согласились с автором публикации - так это в том, что, да, коляски оставляли на улице. Просто потому, что с ними нельзя было заехать в магазин - проход не позволял.