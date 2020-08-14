В сети показали ужасающие снимки избитых людей в Беларуси: фото 18+

В Беларуси пятый день продолжаются протесты людей против режима президента Александра Лукашенко. На пятую ночь людей начали выпускать из следственных изоляторов, но на избитые тела невозможно смотреть без слез. Местных жителей унижали, избивали палками, угрожали расправой.

В сети показали фото избитых протестующих. Их опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

В то же время замглавы МВД Беларуси Александр "Хряк" Барсуков сообщил, что "издевательств никаких не было".

Ниже публикуем фото людей, которые пострадали от сотрудников ОМОНа в Беларуси.

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Избитые протестующие в Беларуси (фото: Telegram/Nexta Live)

Те люди, которых выпустили из изоляторов, рассказывают об адских условиях содержания в камерах. Они говорят, что им не давали, ни воды, ни еды, издевались и выпустили с условием, что они больше не будут участвовать в митингах против действующей власти.

Также напомним, что эта ночь в Беларуси обошлась без задержаний и насилия. Отметим, что в стране третий день продолжается общая забастовка.

Как мы ранее писали, людей в Беларуси начали выпускать из СИЗО и они рассказывают страшные вещи об ужасах задержания.