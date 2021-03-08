UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В сети показали ужасающее состояние дороги под Днепром: сплошные ямы без покрытия

Автор: Людмила Жукова

Трасса в Днепропетровской области, которая проходит между М-04 и М-11, находится в плачевном состоянии.

Видео разбитой дороги показали на странице в Facebook "Вартові Еспрессо".

Отмечается, что на участке дороги Т-0432 Малософиевка - Кудашевка - Божедаровка сплошные ямы и ни метра ровного покрытия.

"И где же широко разрекламированный проект большое строительство "Укравтодора"? Снова денег не хватило", - спрашивают на странице.

В ролике можно увидеть, как абсолютна вся дорога усеяна огромными ямами. Проехать по ней, без вреда для машины, очень трудно.

Дорога в Днепропетровской области усеяна ямами

В комментариях украинцы выразили свой гнев работой Укравтодора.

  • Та там, только, при Союзе была дорога. Так шо, покупайте машины, на воздушных подушках!
  • Ну ви наче малі діти з тими грошима від *Великого крадівництва. Де, та де.

Как мы ранее писали, в сети показали ужасное состояние окружной дороги в Черкасской области.

Ранее в сети показали ужасное состояние трассы в Очаков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины трасса
Читайте также
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано (новость исправлена)
Превратилась в каток: названа одна из самых опасных трасс в Украине (фото)
Прогноз погоды