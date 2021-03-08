В сети показали ужасающее состояние дороги под Днепром: сплошные ямы без покрытия

Отмечается, что на участке дороги Т-0432 Малософиевка - Кудашевка - Божедаровка сплошные ямы и ни метра ровного покрытия.

"И где же широко разрекламированный проект большое строительство "Укравтодора"? Снова денег не хватило", - спрашивают на странице.

В ролике можно увидеть, как абсолютна вся дорога усеяна огромными ямами. Проехать по ней, без вреда для машины, очень трудно.

Дорога в Днепропетровской области усеяна ямами

В комментариях украинцы выразили свой гнев работой Укравтодора.