В сети сообщили, что Балашов с охраной сильно избил журналиста

Фото: Геннадий Балашов (facebook.com)

Следствием нападения стала госпитализация журналиста с тяжелыми телесными повреждениями

Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова обвинили в нападении на юриста и сопровождающего его журналиста. Об этом, опубликовав соответствующее видео, на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Евстигнеев.

По его словам, следствием нападения стала госпитализация журналиста с тяжелыми телесными повреждениями.

“Врачи следят за тем, чтобы внутренняя гематома не затруднила его дыхание", - написал он.

Евстигнеев также отметил, что является одним из представителей обманутых Балашовым инвесторов в открытом против него уголовном производстве о мошенничестве при строительстве клубного дома New York.

"Через какое-то время приехал Балашов с двумя охранниками, как потом оказалось, вооруженными. Он мгновенно потерял самообладание и через 30 секунд разговора сначала толкнул, а потом нанес мне удары в голову", - сообщил юрист.

Что ж, моя эпопея с Балашовым получила новый виток. Он перешел от угроз к действиям. Угрозы начались на Рождество,... Posted by Андрей Евстигнеев on Saturday, January 30, 2021

Кроме того, акцентирует Евстигнеев, во время нападения у него "вырвали папку с документами и забрали телефон.

В текущее время по факту нападения и ограбления юриста и журналиста открыто уголовное производство.

Напомним, ранее Балашов в эфире одного из телеканалов назвал всех, кто просит общаться на украинском языке, тварями и призвал бить их палкой и кидать "камнем в голову".