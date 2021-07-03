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В сети нашли "близняшку" Дженнифер Энистон: невероятное сходство (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Тиктоке набрала популярности Лиза Тренель, которая поразила своим сходством с актрисой Дженнифер Энистон. Женщина опубликовала видео, в котором говорит под звуковое сопровождение из сериала "Друзья".

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, ролик быстрыми темпами стал популярным. Во внешности Лизы практически все напоминает черты Энистон – белокурые волосы, светлые голубые глаза, характерная форма бровей, носа и подбородка.

Единственное что ей отличает, это то что тиктокерке чуть больше чем 30 лет, тогда как Дженнифер Энистон – 52.

На видео женщина говорит или же просто открывает рот, пародируя Рейчел во время разговора с Моникой в сериале "Друзья". Лиза пыталась повторить эмоции, жесты и мимику актрисы, и стоит отдать ей должное – получилось на удивление похоже.

В сети пользователи были поражены от увиденного. Ведь ролик за считанные часы быстрыми темпами начал распространяться, и уже за 2 дня уже более 2,5 миллиона просмотров и 348 тысяч предпочтений.

  • Ты больше похожа на Рейчел, чем Рейчел
  • Я действительно подумала, что это Дженнифер Энистон. Вот Так!
  • Подождите. Мой мозг не может понять. Это Джен, но это не так
  • Мисс Энистон, это вы?
  • Мне нужны доказательства, что ты не Дженнифер Энистон.

Фото: Блогер Лиза Тренель очень похожа на Дженнифер Энистон (instagram.com/she_plusthree)

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон растрогала фанатов закулисными фото "друзей".

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дженнифер энистон