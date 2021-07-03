В сети нашли "близняшку" Дженнифер Энистон: невероятное сходство (видео)
В Тиктоке набрала популярности Лиза Тренель, которая поразила своим сходством с актрисой Дженнифер Энистон. Женщина опубликовала видео, в котором говорит под звуковое сопровождение из сериала "Друзья".
Об этом сообщает Daily Mail.
Так, ролик быстрыми темпами стал популярным. Во внешности Лизы практически все напоминает черты Энистон – белокурые волосы, светлые голубые глаза, характерная форма бровей, носа и подбородка.
Единственное что ей отличает, это то что тиктокерке чуть больше чем 30 лет, тогда как Дженнифер Энистон – 52.
На видео женщина говорит или же просто открывает рот, пародируя Рейчел во время разговора с Моникой в сериале "Друзья". Лиза пыталась повторить эмоции, жесты и мимику актрисы, и стоит отдать ей должное – получилось на удивление похоже.
@she_plusthree
You know what I mean?original sound - Friends
В сети пользователи были поражены от увиденного. Ведь ролик за считанные часы быстрыми темпами начал распространяться, и уже за 2 дня уже более 2,5 миллиона просмотров и 348 тысяч предпочтений.
- Ты больше похожа на Рейчел, чем Рейчел
- Я действительно подумала, что это Дженнифер Энистон. Вот Так!
- Подождите. Мой мозг не может понять. Это Джен, но это не так
- Мисс Энистон, это вы?
- Мне нужны доказательства, что ты не Дженнифер Энистон.
Фото: Блогер Лиза Тренель очень похожа на Дженнифер Энистон (instagram.com/she_plusthree)
Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон растрогала фанатов закулисными фото "друзей".