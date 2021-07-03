В сети нашли "близняшку" Дженнифер Энистон: невероятное сходство (видео)

В Тиктоке набрала популярности Лиза Тренель, которая поразила своим сходством с актрисой Дженнифер Энистон. Женщина опубликовала видео, в котором говорит под звуковое сопровождение из сериала "Друзья".

Так, ролик быстрыми темпами стал популярным. Во внешности Лизы практически все напоминает черты Энистон – белокурые волосы, светлые голубые глаза, характерная форма бровей, носа и подбородка.

Единственное что ей отличает, это то что тиктокерке чуть больше чем 30 лет, тогда как Дженнифер Энистон – 52.

На видео женщина говорит или же просто открывает рот, пародируя Рейчел во время разговора с Моникой в сериале "Друзья". Лиза пыталась повторить эмоции, жесты и мимику актрисы, и стоит отдать ей должное – получилось на удивление похоже.

В сети пользователи были поражены от увиденного. Ведь ролик за считанные часы быстрыми темпами начал распространяться, и уже за 2 дня уже более 2,5 миллиона просмотров и 348 тысяч предпочтений.

Ты больше похожа на Рейчел, чем Рейчел

Я действительно подумала, что это Дженнифер Энистон. Вот Так!

Подождите. Мой мозг не может понять. Это Джен, но это не так

Мисс Энистон, это вы?

Мне нужны доказательства, что ты не Дженнифер Энистон.

Фото: Блогер Лиза Тренель очень похожа на Дженнифер Энистон (instagram.com/she_plusthree)