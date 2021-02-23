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Давали опасные задания: в Ровно подростка чуть не довели до самоубийства

Новина українською → Ровно, Вторник 23 февраля 2021 16:21
Давали опасные задания: в Ровно подростка чуть не довели до самоубийства Украинцев предупреждают об опасных "играх" в соцсетях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно 16-летний парень гулял возле железнодорожных путей, и на подозрительное поведение подростка обратил внимание прохожий, который и вызвал полицию. Как оказалось, парень был участником группы в одной из соцсетей, где ему ставили разные задачи.

Об этом 23 февраля передали в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Сам инцидент произошел 21 февраля около половины десятого утра. Не известно, чем бы закончилась такая "прогулка" подростка по железной дороге, если бы не обращение к правоохранителям неравнодушного очевидца.

По факту доведения лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего, было начато досудебное расследование по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса.

Теперь оперативники вместе с сотрудниками киберполиции устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в соцсети.

Полицейские призвали родителей уделять больше времени своим детям, относится к ним с пониманием, а также обратить внимание на круг их общения и стараться выстроить с детьми дружеские отношения.

"В случае подозрительного поведения подростков обращайтесь в компетентные органы или специалистов или немедленно сообщайте в полицию по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Киеве в больницу попал 15-летний подросток, который оказался новой жертвой "таблеточного челенджа".

Это произошло спустя 2 дня после того, как в Боярке две ученицы лицея приняли сразу по 40 таблеток препарата "Дротаверин", который купили в аптеке на перемене, что привело к смерти 13-летней девочки, а вторая была госпитализирована.

Также сообщалось, что на днях в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе.

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