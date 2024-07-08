Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні

Рідна сестра Маші Єфросиніної і колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка Ліза, яка проживає в Москві і мовчить про війну, цинічно відреагувала на масований ракетний обстріл України.
Про це піше РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зрадниці.
Так, сьогодні зранку, 8 липня, російська армія атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.
У блозі Лізи Ющенко, ймовірно, саме на цю трагедію з’явилася реакція.
У своїх stories родичка Єфросиніної опублікувала емодзі у вигляді розбитого серця на чорному тлі. Жодного слова вона більше не написала.
Ліза Ющенко цинічного відреагувала на обстріл України (фото: instagram.com/liza_u)
Слід зазначити, що колишня дружина сина екс-президента України Віктора Ющенка, Андрія Ющенка, досі мовчить про війну і продовжує вести активне світське життя в Москві.
У той час як українці активно донатять на ЗСУ, допомагають постраждалим від війни співгромадянам і займаються волонтерством, Єлизавета цинічно хизується у своїх соцмережах дорогими вбраннями і аксесуарами.
Ліза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)
Нагадаємо, телеведучу Машу Єфросиніну за час повномасштабної війни неодноразово просили прокоментувати неоднозначну позицію своєї рідної сестри Лізи.
У квітні цього року телезірка вперше зважилася розповісти, чи підтримує вона зв'язок із близькою людиною.
Маша Єфросиніна і Ліза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)