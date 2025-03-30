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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ та замовчує війну, стала жертвою шахраїв: скільки втратила

Ліза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Єлизавета Ющенко - колишня невістка Віктора Ющенка та сестра Маші Єфросиніної, яка мовчить про російську агресію та насолоджується життям в РФ, стала жертвою шахраїв.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як Лізу Ющенко ошукали

За даними російських ЗМІ, про шахрайство Єлизавета дізналася лише зараз. У 2023 році був оформлений кредит, у якому вона вказана як поручителька. У той період жінка проходила лікування на Мальдівах. 

Ющенко ошукали на 10 мільйонів рублів, що становить понад 143 тисячі доларів і 3 мільйони грн.

Вона вважає, що підробити документи могла її колишня бізнес-партнерка. На підозрілу в справі був поданий позов з вимогою стягнути з неї близько 20 мільйонів рублів. За словами Єлизавети, її адвокати займаються питанням шахрайства.

Ліза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)

Мовчазна позиція сестри Єфросиніної

Поки росіяни щоночі атакують Україну ракетами та шахедами, Ліза насолоджується щасливим та безтурботним життям в Московії. Там зрадниця активно відвідує модні тусовки, салони, продовжує слухати та споживати російське.

Що Маша Єфросиніна казала про сестру

Українська телеведуча не підтримує зв'язків з сестрою, про що відверто розповіла у квітні минулого року. Тема стосунків з родичкою є для неї болючою.

"У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність", - розповідала вона.

Єфросиніна з сестрою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Ліза була одружена з Андрієм Ющенком до 2012 року. У шлюбі в них народилася донька Варвара. У 2014-му вона вийшла заміж за російського бізнесмена та народила йому сина.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Telegram-канали, Українська правда, Wikipedia.

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