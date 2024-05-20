Серйозне захворювання або каприз? Чому собака не хоче їсти

Чому собаки не хочуть їсти

Апетит собаки регулюється складним механізмом, який поєднує роботу мозку, наповненість і розтягнення шлунку та кишківника, а також специфічні гормони.

Апетит може змінюватися через хвороби, поведінкові особливості, зміни в навколишньому середовищі або проблеми з самою їжею.

Тож, коли собака не їсть, ветеринар повинен відрізнити стан, що викликає відсутність апетиту, від стану, що викликає нездатність їсти.

Медичні причини відсутності апетиту

Перелік захворювань, які можуть призвести до зменшення споживання корму, дуже великий. До захворювань, які можуть спричинити відсутність апетиту у собак, належать:

шлунково-кишкові захворювання : парвовірус, неправильне харчування, що спричиняє розлад шлунку, запальні захворювання кишківника, виразка шлунку або закреп;

: парвовірус, неправильне харчування, що спричиняє розлад шлунку, запальні захворювання кишківника, виразка шлунку або закреп; непрохідність шлунково-кишкового тракту : непрохідність через сторонній предмет, наприклад, іграшковий м'ячик, що застряг у шлунку;

: непрохідність через сторонній предмет, наприклад, іграшковий м'ячик, що застряг у шлунку; дисфункція органів та системні захворювання : ниркова недостатність, діабетичний кетоацидоз, захворювання печінки, гепатит або панкреатит.

: ниркова недостатність, діабетичний кетоацидоз, захворювання печінки, гепатит або панкреатит. стоматологічні захворювання : пародонтоз або перелом зубів;

: пародонтоз або перелом зубів; пухлини або рак : новоутворення в роті або задній стінці горла, рак шлунка, рак кишківника, великі утворення в животі або лімфома;

: новоутворення в роті або задній стінці горла, рак шлунка, рак кишківника, великі утворення в животі або лімфома; ортопедичні захворювання : артрит, що ускладнює опускання голови до миски з їжею, або дисплазія тазостегнового суглоба, що спричиняє біль при ходьбі до миски з їжею;

: артрит, що ускладнює опускання голови до миски з їжею, або дисплазія тазостегнового суглоба, що спричиняє біль при ходьбі до миски з їжею; нові ліки: майже будь-які нові ліки можуть впливати на апетит.

Якщо у домашнього улюбленця також спостерігається блювота або діарея, він поводиться мляво, має напружений або розтягнутий живіт, або скавчить, коли до нього доторкаються, зверніться до ветеринара за консультацією.

Чому собака не їсть (ілюстрація: Freepik)

Поведінкові причини відмови собаки від їжі

Собаки, як і люди, відчувають емоції та навіть мають психічні розлади. Прикладами поведінкових причин зниження апетиту можуть бути наступні:

стрес;

страх;

тривога, включно з генералізованою тривогою та тривогою від розлуки;

фобії;

зниження когнітивних функцій у собак похилого віку.

Якщо пес має досить серйозні проблеми з поведінкою, які вже впливають на його харчування, варто звернутися до ветеринара для подальших рекомендацій.

Зміна умов життя як причина зникнення апетиту

Зміни в навколишньому середовищі впливають на емоційний стан улюбленця, можуть викликати стрес і занепокоєння, які, як вже було зазначено, впливають на апетит. Прикладами таких змін є:

переїзд до нового будинку;

поява дитини або нового домашнього улюбленця;

нові гості;

ремонт;

перестановка меблів;

переміщення мисок для їжі та води.

Щоб зменшити стрес і занепокоєння улюбленця, варто врахувати наступне:

не поспішайте знайомити собаку з новими домашніми тваринами та дітьми, робіть це поступово;

забезпечте безпечний простір собаці, коли він хоче побути на самоті;

намагайтеся не переставляти миски з їжею та водою, щоб забезпечити рутину та послідовність.

Вікові особливості собаки як причина відмови від їжі

Здорові дорослі собаки мають меншу потребу в калоріях, ніж молоді цуценята, тому можна помітити незначне зниження апетиту з віком.

Однак вік не є причиною для того, щоб собака страждав на анорексію. Значна зміна апетиту - привід звернутися до ветеринара.

Апетит собаки може змінюватися з віком (ілюстрація: Freepik)

Проте для підтримки апетиту дорослого собаки в домашніх умовах, можна зробити наступне:

використовувати миски на підставці, якщо собаці важко дотягнутися до їжі;

запропонувати собаці їжу з рук;

покласти неслизький килимок навколо миски, щоб уникнути падінь;

пропонувати м'яку їжу, щоб полегшити пережовування;

годувати собаку у визначений час доби, щоб допомогти при зниженні когнітивних функцій.

Собаці не підходить корм

Якщо ваш собака зазвичай їв один і той самий корм, а тепер не виявляє до нього інтересу, перевірте, чи не сталося чогось подібного:

чи не протермінований корм;

чи нема на їжі плісняви або комашок;

чи корм не набув зайвої вологи;

чи не змінився запах.

Деякі собаки вибагливі і надають перевагу певному типу корму, відмовляючись їсти будь-який інший. Якщо при переведенні собаки з вологого корму на сухий або навпаки, улюбленець перестав їсти, може допомогти просте повернення до початкового корму.

А інші собаки цілком можуть хитрувати, відмовляючись від їжі, якщо знають, що ви дасте їм щось смачніше. Переконайтеся, що собака не переїдає ласощів - вони повинні складати не більше 10% калорій вашого собаки.

Деякі собаки відмовляються від їжі через смаколики (ілюстрація: Freepik)

Що робити при відмові собаки від їжі

Якщо собака не їсть, але продовжує пити і поводиться нормально, перевірте, чи немає якоїсь з можливих причин раптової втрати інтересу до їжі.

Можна спробувати запропонувати улюбленцю іншу їжу або запропонувати ласощі, щоб перевірити, чи вдасться заохотити собаку. Обов'язково переконайтеся, що улюбленець не зазнає стресу.

Більшість дорослих собак можуть обходитися без їжі від трьох до п'яти днів, якщо вони продовжують пити воду. Однак це не означає, що треба чекати, поки собака не їсть кілька днів.

Якщо ваш дорослий пес не їсть протягом двох днів, але в іншому поводиться нормально, зверніться до ветеринара.

Відсутність апетиту у собаки - причина відвідати ветеринара (ілюстрація: Freepik)

Винятком з цього правила є собаки з діагнозом діабет. Якщо собака-діабетик пропускає будь-які прийоми їжі, хоча поводиться нормально, слід одразу відвідати лікаря, оскільки така відсутність харчування може негативно вплинути на реакцію домашнього улюбленця на інсулін.

Молодим цуценятам потрібно їсти частіше. Цуценята, які пропускають їжу, ризикують розвинути низький рівень цукру в крові (гіпоглікемію).

Цуценятам, які перебувають на грудному вигодовуванні, потрібно їсти кожні дві-чотири години, залежно від віку. Цуценятам до двох місяців, як правило, потрібно їсти щонайменше тричі на день.

Якщо ваше цуценя пропустило звичайний прийом їжі і через кілька годин все ще не виявляє інтересу до харчування, варто якомога швидше звернутися до ветеринара. Особливо, якщо цуценя поводиться нетипово, блює або страждає на діарею.