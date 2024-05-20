Серйозне захворювання або каприз? Чому собака не хоче їсти

Якщо собака не їсть або їсть менше, ніж зазвичай, це - не завжди ознака того, що щось не так. Однак, безумовно, варто виключити основні захворювання, перш ніж з'ясовувати поведінкову причину.
Про причини відмови собаки від їжі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PetMD.
Апетит собаки регулюється складним механізмом, який поєднує роботу мозку, наповненість і розтягнення шлунку та кишківника, а також специфічні гормони.
Апетит може змінюватися через хвороби, поведінкові особливості, зміни в навколишньому середовищі або проблеми з самою їжею.
Тож, коли собака не їсть, ветеринар повинен відрізнити стан, що викликає відсутність апетиту, від стану, що викликає нездатність їсти.
Медичні причини відсутності апетиту
Перелік захворювань, які можуть призвести до зменшення споживання корму, дуже великий. До захворювань, які можуть спричинити відсутність апетиту у собак, належать:
Якщо у домашнього улюбленця також спостерігається блювота або діарея, він поводиться мляво, має напружений або розтягнутий живіт, або скавчить, коли до нього доторкаються, зверніться до ветеринара за консультацією.
Чому собака не їсть (ілюстрація: Freepik)
Поведінкові причини відмови собаки від їжі
Собаки, як і люди, відчувають емоції та навіть мають психічні розлади. Прикладами поведінкових причин зниження апетиту можуть бути наступні:
Якщо пес має досить серйозні проблеми з поведінкою, які вже впливають на його харчування, варто звернутися до ветеринара для подальших рекомендацій.
Зміна умов життя як причина зникнення апетиту
Зміни в навколишньому середовищі впливають на емоційний стан улюбленця, можуть викликати стрес і занепокоєння, які, як вже було зазначено, впливають на апетит. Прикладами таких змін є:
Щоб зменшити стрес і занепокоєння улюбленця, варто врахувати наступне:
Вікові особливості собаки як причина відмови від їжі
Здорові дорослі собаки мають меншу потребу в калоріях, ніж молоді цуценята, тому можна помітити незначне зниження апетиту з віком.
Однак вік не є причиною для того, щоб собака страждав на анорексію. Значна зміна апетиту - привід звернутися до ветеринара.
Апетит собаки може змінюватися з віком (ілюстрація: Freepik)
Проте для підтримки апетиту дорослого собаки в домашніх умовах, можна зробити наступне:
Собаці не підходить корм
Якщо ваш собака зазвичай їв один і той самий корм, а тепер не виявляє до нього інтересу, перевірте, чи не сталося чогось подібного:
Деякі собаки вибагливі і надають перевагу певному типу корму, відмовляючись їсти будь-який інший. Якщо при переведенні собаки з вологого корму на сухий або навпаки, улюбленець перестав їсти, може допомогти просте повернення до початкового корму.
А інші собаки цілком можуть хитрувати, відмовляючись від їжі, якщо знають, що ви дасте їм щось смачніше. Переконайтеся, що собака не переїдає ласощів - вони повинні складати не більше 10% калорій вашого собаки.
Деякі собаки відмовляються від їжі через смаколики (ілюстрація: Freepik)
Якщо собака не їсть, але продовжує пити і поводиться нормально, перевірте, чи немає якоїсь з можливих причин раптової втрати інтересу до їжі.
Можна спробувати запропонувати улюбленцю іншу їжу або запропонувати ласощі, щоб перевірити, чи вдасться заохотити собаку. Обов'язково переконайтеся, що улюбленець не зазнає стресу.
Більшість дорослих собак можуть обходитися без їжі від трьох до п'яти днів, якщо вони продовжують пити воду. Однак це не означає, що треба чекати, поки собака не їсть кілька днів.
Якщо ваш дорослий пес не їсть протягом двох днів, але в іншому поводиться нормально, зверніться до ветеринара.
Відсутність апетиту у собаки - причина відвідати ветеринара (ілюстрація: Freepik)
Винятком з цього правила є собаки з діагнозом діабет. Якщо собака-діабетик пропускає будь-які прийоми їжі, хоча поводиться нормально, слід одразу відвідати лікаря, оскільки така відсутність харчування може негативно вплинути на реакцію домашнього улюбленця на інсулін.
Молодим цуценятам потрібно їсти частіше. Цуценята, які пропускають їжу, ризикують розвинути низький рівень цукру в крові (гіпоглікемію).
Цуценятам, які перебувають на грудному вигодовуванні, потрібно їсти кожні дві-чотири години, залежно від віку. Цуценятам до двох місяців, як правило, потрібно їсти щонайменше тричі на день.
Якщо ваше цуценя пропустило звичайний прийом їжі і через кілька годин все ще не виявляє інтересу до харчування, варто якомога швидше звернутися до ветеринара. Особливо, якщо цуценя поводиться нетипово, блює або страждає на діарею.
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