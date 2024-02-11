"Серцева" дієта. Нутриціолог назвала 6 продуктів, які найкраще підтримують головний орган

"Серцева" дієта

"Хвороби серця лідирують серед причин смертності у чоловіків та жінок. 25% хворих ніколи в житті не курили, мали чисті судини і рівень холестерину в них був нормальний. Лікарі стверджують, що достатньо включити до раціону лише кілька продуктів, щоб колосально знизити ризик розвитку серцевих захворювань та вад", - каже експерт.

Голобородько ділиться списком продуктів, які варто ввести у свій раціон, щоб підтримати здоров'я серця.

Ягоди, цитрусові, манго

"Зменшити ризик захворювань серцево-судинної системи допоможуть антоціани в ягодах, каротин у манго та інших суперпомаранчевих фруктах та ударна доза вітаміну С у цитрусових. З'їдайте щодня мінімум три різних фрукти", - радить нутриціолог.

Чорний шоколад

"Какао містить корисний для серця магній та вітаміни групи В. Крім того, флавоноли у складі паралельно зміцнять судини. 20-30 г шоколаду на день не зашкодить фігурі і навіть підійме вам настрій, адже какао сприяє виробленню гормонів щастя - ендорфінів", - додає Голобородько.

Оливкова олія

Вона очищає кров від шкідливого холестерину, багата на вітаміни Е, А і безліч інших корисних речовин, один з чемпіонів за вмістом Омега-3 кислот. Використовуйте оливкову олію в готуванні, проте намагайтеся не смажити на ній - в олій першого віджиму низька температура горіння, здоровіше нею заправляти овочі, бобові, тушкувати рибу, птицю та м'ясо.

Зелень

За словами Голобородько, капуста (савойська, червонокачанна), мангольд, шпинат та листові салати багаті на поживні речовини, мінерали, ензими та антиоксиданти. Вони - чемпіони з олужнення, а це означає, що не дадуть "вимивати" з тканин і кісток корисні для серця мікроелементи - магній і калій. До того ж у них міститься клітковина, яка виводить шлаки, токсини та холестерин з організму.

Горіхи

Вони містять ситостерини, вітаміни С, B1, B2, РР, каротин, дубильні речовини, хінони та жирне масло, до складу якого входять лінолева, ліноленова, олеїнова, пальмітинова та інші кислоти, а також клітковина, солі заліза та кобальту. 4-5 волоських горіхів на день захистять серце від хвороб.

Жирна риба

"Щойно жири Омега-3 надходять в організм, вони моментально потрапляють у клітини, впливаючи на їхню структуру та активність: покращують роботу серця, мозку, очей та суглобів, знижують рівень холестерину. Мають найпотужніший протизапальний ефект. Замінюйте рибою сімейства лососевих м'ясо хоча б одну вечерю на тиждень і це позитивно позначиться на стані вашого здоров'я", - говорить нутриціолог.