UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серце не витримало: у Рівному під час ракетної атаки померла молода жінка

У Рівному молода жінка померла під час ракетної атаки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під час масштабного ракетного удару по всій Україні 15 листопада у Рівному сталася страшна трагедія. Молода жінка померла через серцевий напад і її близькі припускають, що причиною інфаркту став страх.

Деталі трагедії повідомили у виданні РадіоТрек.

15 листопада жителі Рівного почули гучний звук вибуху близько 16 години. Це сталося під час повітряної тривоги, коли РФ масово випустила ракети територією всієї України.

О 16:10 на екстрену лінію "103" надійшов виклик із мікрорайону Північний - молодій жінці, продавцю одного з магазинів стало погано, і вона знепритомніла. Поки їхала бригада швидкої допомоги, на екстрену лінію знову зателефонували та повідомили, що постраждала почала синіти на очах.

Медики максимально швидко приїхали за вказаною адресою та розпочали серцево-легеневу реанімацію. Слідом за ними приїхала кардіо-реанімаційна бригада. Майже 30 хвилин лікарі виборювали життя жінки, але, на жаль, врятувати її не змогли.

Як повідомив виданню заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, лікарі діагностували зупинку кровообігу.

40-річна Юлія померла, у неї залишилася маленька дочка. Як зазначають друзі Юлії у соціальних мережах, вона дуже боялася обстрілів і причиною серцевого нападу міг стати саме "страх бомби".

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у боях за Україну загинув 25-річний герой із Тайваню.

А також розповідали про те, які бувають ознаки серцевого нападу у жінок та як надати першу допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
трагедияпреступления