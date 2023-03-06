Серце в небезпеці: сімейний лікар закликав не ігнорувати тривожні симптоми

Як виникає аритмія

Серце людини є чотирьохкамерним: два передсердя (праве і ліве) та два шлуночки (правий і лівий). Коли серце скорочується, електричні імпульси йдуть з передсердь до шлуночків, скорочуючи спочатку передсердя, а потім шлуночки. Цей процес має бути синхронним.

При фібриляції передсердь вони починають хаотично скорочуватися з великою швидкістю - 350-700 ударів за хвилину - що нагадує миготіння.

Які причини фібриляції передсердь?

Серцеві: артеріальна гіпертензія, набуті вади клапанів, ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця, міокардит і перикардит, перенесені cиндроми преекзитації, системні захворювання із залученням серця - саркоїдоз, амілоїдоз, гемохроматоз, пухлини серця.

Позасерцеві: гіпертиреоз, гіпотиреоз, перенесений загальний наркоз, хвороби легень, феохромоцитома (підвищена функція наднирників), ожиріння, цукровий діабет, метаболічний синдром, хронічне захворювання нирок, заняття спортом (дисципліни, які вимагають витривалості), різні речовини (алкоголь, чадний газ, кофеїн), деякі лікарські препарати.

В чому небезпека миготливої аритмії для здоров’я та життя людини?

Окрім порушення роботи серця, цей вид аритмії сприяє утворенню тромбів у порожнині серця. Як це відбувається? Під час своєї фібриляції передсердя роблять рухи, які нагадують роботу кухонного міксера під час збивання продуктів.

Це призводить до загущення крові та виникненню тромбів, які можуть відправитися у подорож кровоносним руслом. Як наслідок - інфаркт серця, ішемічний інсульт мозку, некроз верхньої чи нижньої кінцівки.

Для попередження вищезгаданих проблем регулярно слідкуйте за своїм пульсом за допомогою автоматичних тонометрів, пульсоксиметрів та смарт-годинників.

При появі серцебиття завжди звертайтеся до лікаря!