Сергій Жадан повідомив про горе в родині: "Померла вночі"

Український письменник, музикант та військовий Сергій Жадан повідомив про горе у родині.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку соліста гурту "Жадан і Собаки".
Так, зі слів музиканта, не стало його тітки - поетеси Олександри Ковальової.
"Сьогодні вночі померла Олександра Ковальова - українська поетка, перекладачка, педагог, громадська діячка. Моя тітка", - написав Сергій.
В одному зі своїх інтерв'ю він ділився, що саме ця людина і сформувала його уявлення про письмо, а також асоціювалася у нього з літературою.
Користувачі мережі у коментарях під дописом зазначають, що жінка була чудовою поеткою і дуже доброю людиною.
Олександра Ковальова (фото: facebook.com/oleksanda.kovalyova)
Олександра Прокопівна народилася 28 листопада 1948 року у селі Бондареве Старобільського району Луганської області. Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету.
Кандидат філологічних наук, доцент факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету.
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Сергій Жадан часто гостював у неї в юності в Харкові. Олександра Прокопівна познайомила його з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які "виступали за українську незалежність".
Жінка є авторкою поетичних збірок: "Степові озера", "Обрії", "На два голоси", "На два голоси" (українською та німецькою мовами, у співавторстві з Наду Шмідт), "Абетка доброти" (книга для дітей), "Осіння проща", "Ходім туди, де спить трава" (українською, англійською, німецькою мовами, у співавторстві з Ольгою Тільною), а також книг прози "Триблаженне дерево", "Овлур та інші повісті".
Здобула чисельні нагороди, зокрема премію ім. Костя Гордієнка (2008), Харківську обласну премію ім. О. Масельського (в номінації "Поезія»" - у 2010 році, а в номінації "Проза" - у 2018), премію журналу "Березіль" (1996, 2008, 2011), премію міжнародного конкурсу "Бути людиною" (2018).У 2000 році була стипендіаткою міста Нюрнберга. Членкиня Національної спілки письменників України (з 1983 року).
Раніше ми розповідали, що на фронті загинув відомий український поет.
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