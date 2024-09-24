Сергій Жадан повідомив про горе в родині: "Померла вночі"

Так, зі слів музиканта, не стало його тітки - поетеси Олександри Ковальової.

"Сьогодні вночі померла Олександра Ковальова - українська поетка, перекладачка, педагог, громадська діячка. Моя тітка", - написав Сергій.

В одному зі своїх інтерв'ю він ділився, що саме ця людина і сформувала його уявлення про письмо, а також асоціювалася у нього з літературою.

Користувачі мережі у коментарях під дописом зазначають, що жінка була чудовою поеткою і дуже доброю людиною.

Олександра Ковальова (фото: facebook.com/oleksanda.kovalyova)

Коротка біографія Олександри Ковальової

Олександра Прокопівна народилася 28 листопада 1948 року у селі Бондареве Старобільського району Луганської області. Закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету.

Кандидат філологічних наук, доцент факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету.

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Сергій Жадан часто гостював у неї в юності в Харкові. Олександра Прокопівна познайомила його з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які "виступали за українську незалежність".

Жінка є авторкою поетичних збірок: "Степові озера", "Обрії", "На два голоси", "На два голоси" (українською та німецькою мовами, у співавторстві з Наду Шмідт), "Абетка доброти" (книга для дітей), "Осіння проща", "Ходім туди, де спить трава" (українською, англійською, німецькою мовами, у співавторстві з Ольгою Тільною), а також книг прози "Триблаженне дерево", "Овлур та інші повісті".

Здобула чисельні нагороди, зокрема премію ім. Костя Гордієнка (2008), Харківську обласну премію ім. О. Масельського (в номінації "Поезія»" - у 2010 році, а в номінації "Проза" - у 2018), премію журналу "Березіль" (1996, 2008, 2011), премію міжнародного конкурсу "Бути людиною" (2018).У 2000 році була стипендіаткою міста Нюрнберга. Членкиня Національної спілки письменників України (з 1983 року).