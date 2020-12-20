Серьезно бьет по организму: названы проблемы со здоровьем, которые возникают после коронавируса

Коронавирус, в частности, может повлиять и на психологическое состояние (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус по-разному влияет на людей, атакуя слабые места в организме. А после выздоровления у пациентов могут наблюдаться так называемые "постковидные" симптомы. Кроме общих, таких как усталость или повышенная температура, ученые обнаружили еще несколько новых.

Как говорится в исследовании британских ученых, у пациентов после успешного выздоровления были выявлены когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей.

Прежде всего, переболев COVID-19 люди жалуются на нарушение сердцебиения, боли или ощущение сжатия в груди.

Также после перенесенного COVID-19 у люди долгое время были проблемы со сном, они страдали болью в животе, у них была тошнота и диарея. Ученые обнаружили, что люди, которые одолели коронавирус, могут страдать от депрессии, панических атак и анорексии.

У пациентов после коронавируса, как говорят ученые, также часто могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Иногда симптомами после коронавируса бывают кожные заболевания.

Напомним, врач назвала процедуру, которая нужна после перенесенного коронавируса.

Ранее врач отоларинголог рассказал, что потеря обоняния в случае заражения коронавирусом свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.