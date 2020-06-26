Сенцов "разнес" кадровую политику власти: постепенное осквернение государства

Олег Сенцов критически высказался о кадровой политике власти и назначении бывшего "регионала" Сергея Шкарлета на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Украины.

Режиссер и писатель, экс-политзаключенный считает, что из правительства выдавливают реформаторов и проевропейских политиков. Об этом бывший узник Кремля написал на своей странице в Facebook.

При этом Сенцов отметил, что власть упорно продолжает совершать ошибки.

"Что-то писать о действиях нынешней власти и критиковать ее теряет всякий смысл, потому что они сами себе стреляют в ноги и голову несколько раз в неделю. Меня беспокоит другое, как целенаправленно оттуда выгоняют реформаторов и проевропейски настроенных людей, меняя их на пророссийских бывших регионалов. Несмотря на несогласие парламентариев, министерскую должность получает зашкваренный Шкарлет. ОП настойчиво проталкивает кандидатуру антиукраинской Мураевой на пост заместителя Харьковской ОГА", - написал он.

Режиссер считает, что такие назначения объяснять "пресловутым кадровым голодом и неопытностью уже невозможно".

"Идет постепенное осквернение государства и растягивание его на куски собственных интересов мошенников и преступников", - говорится в публикации.

Также Сенцов видит в этом реализацию в Украине сценария, написанного в Кремле.

"Сознательно или нет, реализуется сценарий Москвы и колонны шариевцев в центре Киева - это только начало", - резюмирует писатель.

Ранее мы писали о том, что 25 июня Кабмин доверил украинское образование Сергею Шкарлету и рассказывали, что известно о скандальном чиновнике.

Напомним также, что недавно Сенцов обратился к президенту Зеленскому и пригрозил ему судом.